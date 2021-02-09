Як у Кременчуці розподілилися призові місця на злеті юних науковців, техніків та винахідників

У Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти 5 лютого відбувся традиційний міський зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Департамент освіти Кременчука повідомив, хто з кременчужан переміг у цьому заході.
Членів журі вразили розробки юних винахідників ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя Олександра Книша та Владислава Наливайка, ліцею №11 «Гарант» Іллі Одійчука, ліцею «Політ» Данила Хмельницького, гімназії №19 Назара Власенка, Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС Дмитра Букіна.
Програма зльоту передбачала конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок та їх захист у номінаціях:
Учасники представили на розгляд журі свої розробки у вигляді діючих моделей механізмів, приладів і пристроїв; мультимедійних презентацій; описів, креслень та рефератів конструкторських розробок.
Призові місця розподілилися таким чином:
Переможці отримали право на участь в обласному зльоті юних науковців, винахідників та раціоналізаторів.