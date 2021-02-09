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Кременчук, Освіта

Як у Кременчуці розподілилися призові місця на злеті юних науковців, техніків та винахідників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 293

 

Захід пройшов у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти 5 лютого

У Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти 5 лютого відбувся традиційний міський зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Департамент освіти Кременчука повідомив, хто з кременчужан переміг у цьому заході.


Членів журі вразили розробки юних винахідників ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя Олександра Книша та Владислава Наливайка, ліцею №11 «Гарант» Іллі Одійчука, ліцею «Політ» Данила Хмельницького, гімназії №19 Назара Власенка, Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС Дмитра Букіна.


Програма зльоту передбачала конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок та їх захист у номінаціях:

  • Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві;
  • Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика;
  • Інформаційні та комунікаційні технології;
  • Охорона навколишнього середовища та енергозбереження;
  • Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність у машинобудуванні.

 

Учасники представили на розгляд журі свої розробки у вигляді діючих моделей механізмів, приладів і пристроїв; мультимедійних презентацій; описів, креслень та рефератів конструкторських розробок.


Призові місця розподілилися таким чином:

  • Дмитро Букін - І місце;
  • Назар Власенко - І місце;
  • Ілля Одійчук - І місце;
  • Данило Хмельницький - І місце;.
  • Олександр Книш - І та ІІ місця;
  • Владислав Наливайко - ІІ місце.

Переможці отримали право на участь в обласному зльоті юних науковців, винахідників та раціоналізаторів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: слет изобретатели изобретения техника

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