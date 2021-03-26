0,6% мешканців Кременчука щеплено від COVID-19

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За вчорашній день, 25 березня, у Кременчуці щепили 40 осіб. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, 1330 жителів Кременчука від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу. Вакцинували 997 медичних працівників.





Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 у сімейних лікарів записалось 592 особи.





За місяць у Кременчуці вакцинували менше 1% мешканців Кременчука (218 190 осіб у Кременчуці згідно з переписом населення від 2020 року), а саме - 0,6%.





Нагадаємо, що 26 лютого у Кременчуці щепили перших містян - медичних працівників.





Поставки вакцини AstraZeneca (Covishield) до України затримуються





На офційному сайті Міністерства охорони здоровя повідомили, що Україна не припиняє співпрацю з виробником індійської вакцини Covishield, компанією AstraZeneca. Проте затримки з постачанням чергової партії препарату можливі через ненадання дозволу на її експорт із боку уряду Індії.





«Ми не припиняємо працювати з нашими індійськими партнерами щодо відвантаження проплачених і законтрактованих 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca (Covishield). Дійсно є проблема з отриманням дозволу на експорт препарату від уряду Індії. Ми працюємо по різних каналах і залучили всі наші дипломатичні можливості. І прем’єр-міністр, і президент країни приєдналися», – зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.





До України має прибути китайська вакцина Sinovac





Очікується прибуття 215 000 доз китайської вакцини Sinovac. За словами міністра охорони здоровя, виробник надав всі відповідні документи на цей препарат. Наші фахівці з НТГЕІ їх розглянули й рекомендували вакцину до використання. Її ефективність перевищує 70%.





- За тією інформацією, яку надало підприємство "Лекхім", ми очікуємо першу партію вакцини Sinovac, це буде 215 000 доз, яку вони привозять. Потім решту. Згідно з нашим законодавством вакцина повинна пройти контроль. Ми достатньо швидко його проведемо, думаю, до 10 днів, – розповів міністр Максим Степанов, додавши, що цією вакциною будуть щеплювати всі без винятку групи населення відповідно до етапів вакцинації.



Також, за словами міністра, найближчим часом очікується постачання в Україну вакцин у рамках програми COVAX – це буде препарат від AstraZeneca у кількості 570 000 доз.





Китайська вакцина Sinovac прибула до України. Що про неї відомо





Вчора ввечері, 25 березня, в аеропорт Бориспіль доставили першу партію китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, повідомляє bbc.





Україна уклала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини від Sinovac Biotech ще наприкінці минулого року. Але зареєстрували вакцину в Україні лише 9 березня.





Це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше зареєстрували AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech.





Ефективність вакцини. Вакцину Sinovac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах. Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї. Відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин небагато.





Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні. Однією з головних переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.





Реакція на вакцину. Вакцинація проти коронавірусу допомагає розвинути імунітет до хвороби. Організм реагує на вакцину і вибудовує захист, тому після вакцинації може підвищитися температура, з'явитися озноб, головний біль чи втомлюваність. На місці щеплення може бути біль та набряк.





Вакцина від COVID-19 не може спричинити захворювання. Але ви можете отримати першу дозу вакцини уже інфікованим, коли симптомів хвороби ще немає. Близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.