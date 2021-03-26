Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

0,6% мешканців Кременчука щеплено від COVID-19

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 880 Коментарів: 8

 

Більшість вакцинованих - медики

За вчорашній день, 25 березня, у Кременчуці щепили 40 осіб. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, 1330 жителів Кременчука від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу. Вакцинували 997 медичних працівників.


Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 у сімейних лікарів записалось 592 особи.


За місяць у Кременчуці вакцинували менше 1% мешканців Кременчука (218 190 осіб у Кременчуці згідно з переписом населення від 2020 року), а саме - 0,6%.


Нагадаємо, що 26 лютого у Кременчуці щепили перших містян - медичних працівників.


У Кременчуці зробили перше щеплення від коронавірусу — вакцинували лікаря

 

Поставки вакцини AstraZeneca (Covishield) до України затримуються  


На офційному сайті Міністерства охорони здоровя повідомили, що Україна не припиняє співпрацю з виробником індійської вакцини Covishield, компанією AstraZeneca. Проте затримки з постачанням чергової партії препарату можливі через ненадання дозволу на її експорт із боку уряду Індії.


«Ми не припиняємо працювати з нашими індійськими партнерами щодо відвантаження проплачених і законтрактованих 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca (Covishield). Дійсно є проблема з отриманням дозволу на експорт препарату від уряду Індії. Ми працюємо по різних каналах і залучили всі наші дипломатичні можливості. І прем’єр-міністр, і президент країни приєдналися», – зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.


До України має прибути китайська вакцина Sinovac


Очікується прибуття 215 000 доз китайської вакцини Sinovac. За словами міністра охорони здоровя, виробник надав всі відповідні документи на цей препарат. Наші фахівці з НТГЕІ їх розглянули й рекомендували вакцину до використання. Її ефективність перевищує 70%.


- За тією інформацією, яку надало підприємство "Лекхім", ми очікуємо першу партію вакцини Sinovac, це буде 215 000 доз, яку вони привозять. Потім решту. Згідно з нашим законодавством вакцина повинна пройти контроль. Ми достатньо швидко його проведемо, думаю, до 10 днів, – розповів міністр Максим Степанов, додавши, що цією вакциною будуть щеплювати всі без винятку групи населення відповідно до етапів вакцинації.


Також, за словами міністра, найближчим часом очікується постачання в Україну вакцин у рамках програми COVAX – це буде препарат від AstraZeneca у кількості 570 000 доз.


Китайська вакцина Sinovac прибула до України. Що про неї відомо 


Вчора ввечері, 25 березня, в аеропорт Бориспіль доставили першу партію китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, повідомляє bbc.


Україна уклала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини від Sinovac Biotech ще наприкінці минулого року. Але зареєстрували вакцину в Україні лише 9 березня.


Це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше зареєстрували AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech.


Ефективність вакцини. Вакцину Sinovac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах. Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї. Відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин небагато.


Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні. Однією з головних переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.


Реакція на вакцину. Вакцинація проти коронавірусу допомагає розвинути імунітет до хвороби. Організм реагує на вакцину і вибудовує захист, тому після вакцинації може підвищитися температура, з'явитися озноб, головний біль чи втомлюваність. На місці щеплення може бути біль та набряк.


Вакцина від COVID-19 не може спричинити захворювання. Але ви можете отримати першу дозу вакцини уже інфікованим, коли симптомів хвороби ще немає. Близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус вакцинація
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Коментарі: 8

2 837
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zzzzzz:
Сьогодні, 08:24

Ого....такими турботемпами переболеют все стопроцентно.


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romix:
Сьогодні, 08:47

Просто нужно немного подождать. Дайте ему еще 10 лет


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evil:
Сьогодні, 09:17

Это та самая вакцинация , которую заслужили 73% избирателей квартальных дегенератов. В США от короновируса уже даже начали вакцинировать обезьян. Квартальное кодло ставит население Украины на несколько уровеней ниже приматов. Хотя с другой стороны, это справедливо. Только бараны стадными инкстинтами могли понавыбирать тупых недалеких алчных квартальных дегенератов на управление государством. 

Вакцинный дед Пихто - зеленый недоминистр здравоохренения Степанов на барыжничестве на вакцинах демонстративно купил себе пальто Kiton за 621740 гривен. А вы, лошары (избиратели зеленого кодла) как говорится, просто будьте здоровы! Берегите себя, не кашляй ТЕ!

 


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:18

За його словами людям, які не зробили ПЛР-тест не ставлять діагноз COVID-19, навіть за явних ознак.

“У Степанова – “погремуха” “Брехун”. І от я вам поясню чому. Я тисячу разів говорив, про що свідчать і будуть свідчити на судовому процесі патологоанатоми, які розтинають трупи після COVID-ів, і лікарі-інфекціоністи”, – зазначив Івасюк….

“В чому справа? Є від червня місяця усне розпорядження Степанова про не постановку “ковідного” діагнозу хворим, які померли від клінічних, абсолютно стовідсотково підтверджених ознак COVID, однак до госпіталізації не встигли зробили ПЛР”, – заявив доктор медичних наук.

Він зауважив, що в Україні цих тестів просто не вистачає.

“Не те, що не встигли: грошей не мали, бо вони зараз платні і були платні, доступності немає і немає відповідної кількості”, – пояснив Івасюк.

“Отже, смертність від COVID набагато… я би сказав, помножувальний коефіцієнт – 10. Так само, як і помножувальний коефіцієнт, про що говорив генеральний директор ВОЗ ще на початку травня місяця, в Україні захворюваності та інфікованості – 10”, – резюмував Валерій Івасюк.

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Бартулович:
Сьогодні, 09:45

200к доз на всю Украину - это настолько не значительно, что можно не учитывать. Ковидшилд - этот тот же спутник, только еще хуже. Перспектив мРНК-вакцины нет для нас(не довезут, не хватит, все переболеют пока у нас будет). Все, что нужно знать о вакцинации.


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shtai:
Сьогодні, 10:36

Цитата: Бартулович

200к доз на всю Украину - это настолько не значительно, что можно не учитывать. Ковидшилд - этот тот же спутник, только еще хуже. Перспектив мРНК-вакцины нет для нас(не довезут, не хватит, все переболеют пока у нас будет). Все, что нужно знать о вакцинации.

Вы может еще считаете, что столица должна быть намного севернее? Некорректно сравнивать медицинский препарат сделанный по лицензии и балтуху полупьяных биотехнологов, которые даже яд нормально сделать не могут.

 

P.S. Кто готов привиться даже самой передовой вакциной от ковида?


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zzzzzz:
Сьогодні, 10:56

Цитата: evil
барыжничестве на вакцинах
а чего телеграф не пишет про бизнес на крови ?напомнить долю государства в укртатнафте? по сути государство в лице нелоха-пособник террористов -

Сразу же после информации о претензиях СНБО к Glusco появилось заявление “Укртатнафты” что она готова наполнить рынок своей продукцией. Речь шла о 30% рынка поставок дизельного топлива и СУГ.
Структуры владельца Кременчугского НПЗ Коломойского готовы были поставлять сырье через свои нефтеперевалки и завод в Кременчуге. Тем более, не так давно Коломойский приобрел нефтеперевалку в Херсоне. “Укртатнафта” также официально заявляла, что имеет в танкерах в Одесском порту сырье, которое поможет избежать дефицита на рынке. Поставлять дизель и сжиженный газ будет компания Coral Energy, чей головной офис находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Руководят этой компанией менеджеры из Азербайджана, а в Украине она известна по работе в Николаевском порту.
Директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн в комментарии Vesti.ua сообщил, что фирма с азербайджанскими корнями постарается поставлять топливо максимально оперативно. Отгрузку топлива планируют начать уже 1 апреля. При этом поставляемое топливо останется российским. Коломойский смог избавиться руками СНБО от своего конкурента в лице Медведчука.

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zzzzzz:
Сьогодні, 11:28

Как я и говорил по сути нпз- прикрытие для превращения российского сырья и топлива в украинское. 


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