45 нових випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці - один пацієнт помер

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 504

Сьогодні, 25 березня, в Кременчуці зареєстровано 45 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє мерія.



Захворіли двадцять вісім жінок віком від 22 до 77 років, чотирнадцять чоловіків віком від 20 до 65 років та три дитини віком 3 роки, 11 років та 16 років.



Із вперше виявлених випадків захворювання 35 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 95 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало 25 пацієнтів.



На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 6526 випадків. Одужало 5817. Померло 172