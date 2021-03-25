Кременчук, Коронавірус / Карантин

45 нових випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці - один пацієнт помер

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 504

 

Всього в інфекційних шпиталях лікуються 95 пацієнтів

Сьогодні, 25 березня, в Кременчуці зареєстровано 45 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє мерія.


Захворіли двадцять вісім жінок віком від 22 до 77 років, чотирнадцять чоловіків віком від 20 до 65 років та три дитини віком 3 роки, 11 років та 16 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання 35 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 95 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Одужало 25 пацієнтів.


На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 6526 випадків. Одужало 5817. Померло 172 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх