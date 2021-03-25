У Кременчуцькому районі «склалася» вантажівка

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет
25 березня на трасі М-22 Полтава – Олександрія, поблизу села Лутовинівка, сталася ДТП.
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет. На щастя, без постраждалих.
На місці працюють патрульні.