У Кременчуцькому районі «склалася» вантажівка

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Водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет

25 березня на трасі М-22 Полтава – Олександрія, поблизу села Лутовинівка, сталася ДТП.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет. На щастя, без постраждалих.





На місці працюють патрульні.