Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі «склалася» вантажівка

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 655

 

Водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет

25 березня на трасі М-22 Полтава – Олександрія, поблизу села Лутовинівка, сталася ДТП.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій не вибрав безпечної швидкості і злетів у кювет. На щастя, без постраждалих.


На місці працюють патрульні.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх