Хто з кременчужан залишиться без світла 26 березня: адреси

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові тимчасові відключення електроенергії в місті. Перерви в електропостачанні відбудуться у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- ліцей № 11;
- вул. Першотравнева, 53;
- вул. Першотравнева, 49/10, 51, 55;
- Гагаріна, 14, 16, 18, 22;
З 8.00 до 17.00 перебоїв в електропостачанні варто чекати за адресами:
- вул. Франка, 23-52;
- вул. Перекопська, 32-63;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Декабристів;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Франка;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- вул. Чкалова;
- вул. Кагамликська;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий.