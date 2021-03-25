Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 26 березня: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 592

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові тимчасові відключення електроенергії в місті. Перерви в електропостачанні відбудуться у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • ліцей № 11;
  • вул. Першотравнева, 53;
  • вул. Першотравнева, 49/10, 51, 55;
  • Гагаріна, 14, 16, 18, 22;

З 8.00 до 17.00 перебоїв в електропостачанні варто чекати за адресами:

  • вул. Франка, 23-52;
  • вул. Перекопська, 32-63;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Декабристів;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Франка;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Кагамликська;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх