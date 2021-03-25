Хто з кременчужан залишиться без світла 26 березня: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 592

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові тимчасові відключення електроенергії в місті. Перерви в електропостачанні відбудуться у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

ліцей № 11;

вул. Першотравнева, 53;

вул. Першотравнева, 49/10, 51, 55;

Гагаріна, 14, 16, 18, 22;

З 8.00 до 17.00 перебоїв в електропостачанні варто чекати за адресами: