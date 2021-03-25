Запекле дербі: «Кремінь» у першому весняному матчі зустрінеться із «Гірник-Спортом»

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 266

Завтра, 26 березня, футбольний клуб «Кремінь» зустрінеться на своєму полі з «Гірник-Спортом» із Горішніх Плавнів.





Пряма трансляція









Суддівські призначення





Головний арбітр: Ярослав Пєсоцький (Суми)

Асистенти: Максим Левченко (Кривий Ріг), Микола Близнюк (Харків)

4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Микола Даневич (Київ)





Цікаво, що Ярослав Пєсоцький свого часу був гравцем та тренером. Він усю свою кар’єру гравця провів у структурі різних команд, які існували на базі Сумського державного університету. Переможець чемпіонату України у Першій лізі сезону 2010-2011 рр. як гравець і в сезону 2016/17 – як тренер.





Матчі «Кременя» Ярослав Пєсоцький обслуговував аж у сезоні 2018-2019, коли «Кремінь» завоював дві перемоги: «Металург Запоріжжя» (1:0), «Миколаїв-2» (4:0). А у сезоні 2013-2014 «Кремінь» переміг «Арсенал-Київщину» (3:0).





А ось цього сезону Ярослав Пєсоцький обслуговував матч «гірників». У кубковому протистоянні «Гірник-Спорт» переміг «Олімпію» (2:1). Та в сезоні 2019-2020, коли «Гірник-Спорт» поступився «Металісту 1925» (2:1).





Оновлені склади





«Кремінь» і «Гірник-Спорт» після зимового міжсезоння майже наполовину оновили свої склади. Якщо «Гірник-Спорт» проведе третій поспіль матч у Кременчуці, то кременчуцька команда зіграє свій перший весняний матч. Нагадаємо, що матч з «Авангардом» перенесли через спалах коронавірусу у команді краматорців.









Дербі без глядачів





матч відбудеться без глядачів. З 24 березня до 7 квітня у Кременчуці посилили карантинні обмеження. 23 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні посилила карантин у Кременчуці, через різке погіршення епідситуації у місті. Він діятиме з 24 березня до 7 квітня. Таким чином наступний домашній матч проти Вереса (5 квітня) Кремінь зіграє також без вболівальників.









Зауважимо, що кременчуцькі вболівальників через пандемію коронавірусу позбавили можливості побачити дербі сусідів. У першому колі «Гірник-Спорт» прийняв рішення грати без глядачів, тепер рішення приймає міська влада Кременчука, про при те, що Полтавщина перебуває у помаранчевій зоні.