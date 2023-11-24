Хокеїсти «Кременчука» перемогли команду «Дніпро» з Херсону

У рамках 12 туру чемпіонату України з хокею відбулась гра між клубами «Кременчук» та херсонським «Дніпро». Кременчужани перемогли херсонців з відривом в одну шайбу. Як розповіли у Федерації хокею України, хокеїсти «Кременчука» двічі отримували великий штраф.
«Кременчук» — «Дніпро» (Херсон) — 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)
На сьогодні «Кременчук» посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України з хокею-2023/2024. Наступну гру кременчужани проведуть з харківськими «Берсерками».
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