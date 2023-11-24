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Кременчук, Спорт

Хокеїсти «Кременчука» перемогли команду «Дніпро» з Херсону

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 116

 

Наразі «Кременчук» посідає третє місце в турнірній таблиці

У рамках 12 туру чемпіонату України з хокею відбулась гра між клубами «Кременчук» та херсонським «Дніпро». Кременчужани перемогли херсонців з відривом в одну шайбу. Як розповіли у Федерації хокею України, хокеїсти «Кременчука» двічі отримували великий штраф.

— Початок гри був неспокійним, пропустили дві шайби. Але швидко зібралися і закинули одразу дві шайби в ворота суперників. Потроху-потроху довели гру до перемоги, — сказав головний тренер кременчуцької команди Дмитро Сумець.

«Кременчук» — «Дніпро» (Херсон) — 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)

На сьогодні «Кременчук» посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України з хокею-2023/2024. Наступну гру кременчужани проведуть з харківськими «Берсерками».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: хокей ХК Кременчук
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