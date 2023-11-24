У Полтаві чоловік ходив вулицею з гранатою

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23 листопада близько 20.00 на вулиці Вороніна у Полтаві чоловік ходив вулицею з гранатою. Перехожі викликали правоохоронців. Про це повідомила пресслужба поліції.

На місце події прибули слідчі та вибухотехніки, вилучили у 40-річного полтавця боєприпас і направили на експертизу. Розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.