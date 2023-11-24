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Кременчук, Політика

У Кременчуцькій міській раді опублікували графік прийому громадян на наступний тиждень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 186

 

Прийом буде проводитися за попереднім записом

Пресслужба Кременчуцької міської ради оприлюднила графік прийому громадян керівництвом міста на наступний тиждень.

Зустрічі із містянами проведуть міський голова, його заступники та секретар міської ради.

Графік прийому опублікований нижче:

  • 27 листопада з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, Міський палац культури (бульвар Українського Відродження, 2);
  • 27 листопада з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Ольга Усанова, контакт-центр №22 (вул. І. Приходька, 91);
  • 28 листопада з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Руслан Проценко, контакт-центр №9 (просп. Свободи, 80);
  • 29 листопада з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Дмитро Кравченко, контакт-центр №2 (вул. Володимира Великого, 26);
  • 30 листопада з 14.00 до 16.00 — міський голова Віталій Малецький, виконком (площа Перемоги, 2);
  • 30 листопада з 16.00 до 17.00 — секретар міської ради Юрій Гриценко, контакт-центр №5 (вул. Олексія Древаля, 101).

Дізнатися детальну інформацію та записатися на зустріч з керівництвом міста можна за номером: 098-988-31-33.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: прийом громадян міський голова Віталій Малецький заступник голови
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