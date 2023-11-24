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На трасі Київ-Харків вантажівка на смерть збила пішоходку

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 290

Поліція Полтавщини розслідує обставини ДТП

23 листопада близько 19.30 на 293 км автодороги Київ-Харків поблизу села Лобачі Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції. 

За інформацією слідства, автомобіль Mercedes, під керуванням 55-річного мешканця Вінницької області, наїхав на 50-річну пішохідку, мешканку села Лобачі. Унаслідок ДТП жінка отримала травми не сумісні з життям.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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