У Кременчуці спинили водія, вміст алкоголю в організмі якого у 14 разів перевищував допустиму норму

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 200

В ніч на 24 листопада на вулиці Юрія Руфа патрульні зупинили водія, вміст алкоголю в організмі якого у 14 разів перевищував допустиму норму. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

ВАЗ зупинили за порушення комендантської години. Під час спілкування з водієм, поліціянти помітили в нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Огляд за допомогою драгера підтвердив нетверезий стан керманича. Результат — 2,69‰, що суттєво перевищує допустиму законом норму в 0,2‰.

Патрульні відсторонили 44-річного водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.