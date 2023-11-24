Як у лікарні «Правобережна» працює паліатив — мобільна бригада та відділення

У Кременчуцькій лікарні «Правобережна» у 2023 році запрацювала мобільна паліативна бригада.
Директор лікарні Віктор Севастян розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що ідея створити мобільну бригаду виникла тоді, коли кременчуцька делегація їздила у місто-побратим Кременчука Бидгощ. Кременчужани відвідали хоспіси цього міста і звернули увагу на те, що у них є виїзна бригада. У тандемі стаціонар і виїзна бригада працюють успішніше.
У лікарні «Правобережна» паліативне відділення відкрилося 6 років тому, а робота мобільної бригади стартувала з січня 2023 року. Діяльність мобільної бригади повністю фінансується НСЗУ, лікарня має пакет «Мобільна паліативна допомога».
До складу мультидисциплінарної бригади входять лікар-терапевт, фізичний терапевт та медична сестра. Бригада здійснює виїзд до пацієнтів за спланованим графіком та оглядають їх у присутності рідних. Санітарний автомобіль, який для цього використовують, — це автівка швидкої допомоги, яка відпрацювала свій термін.
Тому мобільна бригада приходить на допомогу родичам: знеболюють пацієнтів, роблять перев’язки, обробляють пролежні та за потреби навчають рідних доглядати за хворим, беруть аналізи, роблять кардіограму.
На запитання, як часто люди звертаються за допомогою, Віктор Севастян відповідає:
Якщо пацієнт лежить у відділенні по профілю, тобто має онкологічне захворювання, то для нього це безкоштовно. Якщо людина не «профільна», а родичі просять затримати її у відділенні, бо їм треба кудись поїхати, то тоді у лікарні можуть запропонувати внести певну суму, щоб відшкодувати перебування пацієнта у стаціонарі. Але у випадку, якщо у відділенні є вільні місця.
У паліативному відділенні лікарні — 25 ліжок. Більшість з цих пацієнтів не ходять самостійно, лише 3-4 їздять у візочку або пересуваються з ходунками.
Завідувачка паліативного відділення Оксана Красій каже, що мобільна бригада обслуговує правобережжя Кременчука — Крюків, Раківку, а також сусідні села — Кам’яні Потоки, Садки. Наразі бригада надає послуги 52 людям, але деякі з них перебувають на стаціонарному лікуванні.
Щоб скористатися послугами виїзної бригади, люди звертаються в амбулаторію лікарні «Правобережна», а звідти сімейний лікар їх скеровує до паліативного відділення. Дехто пише через сторінку у соцмережах.
Вік пацієнтів, з якими працюють лікарі паліативу, різний — загалом це люди 60+, але є й молоді.
— Якщо онкологічна патологія, і пацієнт потребує паліативної допомоги, це може бути досить молодий вік. Також у відділенні є неврологічні хворі.
Є пацієнти, які у будь-якому разі не хочуть лягати до стаціонару, їм комфортно бути вдома в оточенні близьких, рідних людей. Для цього є мобільна паліативна допомога, тому що ми можемо на дому призначити лікування. Для когось важливо якийсь період бути вдома, але потім він розуміє, що краще у стаціонарі, бо тут професійний медичний догляд. Для деяких родичів пацієнтів стає важко за ним доглядати, вони не розуміють, що робити, їм страшно, коли тяжкохвора людина поруч. І вони працюють, не можуть цілодобово знаходитися з пацієнтом, — розповідає Оксана Красій.
Також вона зазначила, що медики можуть навчити необхідному родичів:
Мобільна паліативна бригада працює з понеділка по п’ятницю і планово виїжджає до хворих. Для цього складають графік і попереджають родичів щодо часу. Також телефоном можуть повідомити результати аналізів та за необхідності зробити корекцію лікування.
Виїзна паліативна бригада лікарні «Правобережна» безоплатно:
Спеціалісти роблять забір біологічного матеріалу на:
Детальна інформація:
Інтерв’ю з медсестрою паліативного відділення лікарні «Правобережна» Іриною Маяцькою читайте ТУТ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.