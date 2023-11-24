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Як у лікарні «Правобережна» працює паліатив — мобільна бригада та відділення

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 142

 

Відділення відкрилося 6 років тому, а робота виїзної бригади стартувала з січня 2023 року

У Кременчуцькій лікарні «Правобережна» у 2023 році запрацювала мобільна паліативна бригада.

Директор лікарні Віктор Севастян розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що ідея створити мобільну бригаду виникла тоді, коли кременчуцька делегація їздила у місто-побратим Кременчука Бидгощ. Кременчужани відвідали хоспіси цього міста і звернули увагу на те, що у них є виїзна бригада. У тандемі стаціонар і виїзна бригада працюють успішніше.

У лікарні «Правобережна» паліативне відділення відкрилося 6 років тому, а робота мобільної бригади стартувала з січня 2023 року. Діяльність мобільної бригади повністю фінансується НСЗУ, лікарня має пакет «Мобільна паліативна допомога».

До складу мультидисциплінарної бригади входять лікар-терапевт, фізичний терапевт та медична сестра. Бригада здійснює виїзд до пацієнтів за спланованим графіком та оглядають їх у присутності рідних. Санітарний автомобіль, який для цього використовують, — це автівка швидкої допомоги, яка відпрацювала свій термін.

— Мета паліативного напрямку — щоб люди доживали життя гідно та без болю і страждань. Практика показала: коли ці пацієнти лежать вдома, їхні діти чи онуки працюють, а вони самі собі належать протягом дня. І тільки ввечері прийде хтось із родичів і погодує їх, памперс поміняє, — коментує пан Севастян.

Тому мобільна бригада приходить на допомогу родичам: знеболюють пацієнтів, роблять перев’язки, обробляють пролежні та за потреби навчають рідних доглядати за хворим, беруть аналізи, роблять кардіограму.

На запитання, як часто люди звертаються за допомогою, Віктор Севастян відповідає:

— Останнім часом дуже багато. На початку, коли ми тільки відкрили відділення, у ньому лежало 3-5, до 10 пацієнтів. Можливо, тоді ще мало хто про нього знав, і у нашому суспільстві є таке правило, що людина має помирати вдома. Якщо діти віддають свого родича у таке відділення, то це їм сором. А зараз відділення переповнене — усі ліжка зайняті, черга стоїть.

Якщо пацієнт лежить у відділенні по профілю, тобто має онкологічне захворювання, то для нього це безкоштовно. Якщо людина не «профільна», а родичі просять затримати її у відділенні, бо їм треба кудись поїхати, то тоді у лікарні можуть запропонувати внести певну суму, щоб відшкодувати перебування пацієнта у стаціонарі. Але у випадку, якщо у відділенні є вільні місця.

У паліативному відділенні лікарні — 25 ліжок. Більшість з цих пацієнтів не ходять самостійно, лише 3-4 їздять у візочку або пересуваються з ходунками.

Для хворих, яким важко рухатися самостійно, у відділенні є підйомник
Для хворих, яким важко рухатися самостійно, у відділенні є підйомник
Ванна кімната
Ванна кімната
Рецепція відділення
Рецепція відділення

Завідувачка паліативного відділення Оксана Красій каже, що мобільна бригада обслуговує правобережжя Кременчука — Крюків, Раківку, а також сусідні села — Кам’яні Потоки, Садки. Наразі бригада надає послуги 52 людям, але деякі з них перебувають на стаціонарному лікуванні.

Щоб скористатися послугами виїзної бригади, люди звертаються в амбулаторію лікарні «Правобережна», а звідти сімейний лікар їх скеровує до паліативного відділення. Дехто пише через сторінку у соцмережах.

Вік пацієнтів, з якими працюють лікарі паліативу, різний — загалом це люди 60+, але є й молоді.

— Якщо онкологічна патологія, і пацієнт потребує паліативної допомоги, це може бути досить молодий вік. Також у відділенні є неврологічні хворі.

Є пацієнти, які у будь-якому разі не хочуть лягати до стаціонару, їм комфортно бути вдома в оточенні близьких, рідних людей. Для цього є мобільна паліативна допомога, тому що ми можемо на дому призначити лікування. Для когось важливо якийсь період бути вдома, але потім він розуміє, що краще у стаціонарі, бо тут професійний медичний догляд. Для деяких родичів пацієнтів стає важко за ним доглядати, вони не розуміють, що робити, їм страшно, коли тяжкохвора людина поруч. І вони працюють, не можуть цілодобово знаходитися з пацієнтом, — розповідає Оксана Красій.

Також вона зазначила, що медики можуть навчити необхідному родичів:

— Якщо є така потреба, ми можемо пояснити (родичам — ред.), як робити ін’єкції та перев’язки, як доглядати за хворими, як перекладати хворого, міняти постільну білизну, памперс, робити профілактику пролежнів.

Мобільна паліативна бригада працює з понеділка по п’ятницю і планово виїжджає до хворих. Для цього складають графік і попереджають родичів щодо часу. Також телефоном можуть повідомити результати аналізів та за необхідності зробити корекцію лікування.

Виїзна паліативна бригада лікарні «Правобережна» безоплатно:

  • виїжджає до термінально хворих та онкохворих пацієнтів;
  • проводить забір біологічних матеріалів (кров, сеча);
  • транспортує в лабораторію з дотриманням відповідних вимог;
  • проводить оцінку отриманих показників та відповідно до них корегує план лікування.

Спеціалісти роблять забір біологічного матеріалу на:

  • загальний аналіз крові;
  • біохімічний аналіз крові;
  • коагулограму;
  • аналіз крові на глюкозу;
  • загальний аналіз сечі.

Детальна інформація:

  • за телефоном виїзної бригади +38 (05367) 0-07-36;
  • або в паліативному відділенні лікарні «Правобережна» за адресою: вул. Лікаря Бончука (колишня Манагарова), 7;
  • в особистих повідомленнях в інстаграм та фейсбук;
  • додаткова інформація щодо переваг виїзної паліативної допомоги за посиланням.

Інтерв’ю з медсестрою паліативного відділення лікарні «Правобережна» Іриною Маяцькою читайте ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: паліативна допомога лікарня Правобережна мобільні бригади
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