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Кременчук, Воїни світла

Схилившись на коліно, попрощалися з спецпризначинцем Олександром Нікітчуком, який загинув на Донеччині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 32

 

Вічна шана Герою 

21 листопада у місті Глобине Кременчуцького району попрощалися з військовим Олександром Нікітчуком. Схилившись на коліно, містяни сформували живий коридор, щоб віддати шану захиснику України. Воїн загинув 16 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі селища Озерянівка Донецької області. 

Від кульового поранення загинув воїн ССО з Кременчуччини Олександр Нікітчук

 

Народився Олександр Васильович Нікітчук 12.03.1991 року в с. Розкішне Ширяєвського району Одеської області. У 1995 році родина переїхала до с. Кордубанове, де й промайнуло дитинство та юнацькі роки.

У 2007 році вступив до Кременчуцького професійно-технічного училища № 22 Кременчука, де здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

 

Навесні 2010 року Олександр був призваний на строкову військову службу. Служив у м. Стрій Львівської області (військова частина А2847), був механіком-водієм, згодом — старшим оператором зенітних ракет середньої дії. У квітні 2011 року був зарахований у запас.

Після демобілізації розпочав свій трудовий шлях у Глобинському цукровому заводі, де працював до лютого 2023 року.

20 лютого 2023 року був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Проходив службу у військовій частині А2077 (війська сил спеціальних операцій) на посаді старшого оператора групи спеціального призначення роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.

— Ніщо і ніхто не поверне Олександра рідним людям, однак вічна слава його героїчних вчинків у боротьбі за волю та незалежність довіку буде в серці й на вустах. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними, друзями та побратимами, вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України… — йдеться у повідомленні Глобинської громади.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла ССО
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