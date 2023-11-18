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Кременчук, Воїни світла

Від кульового поранення загинув воїн ССО з Кременчуччини Олександр Нікітчук

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 844

 

Вічна шана загиблому захиснику України

У боротьбі за Україну та її свободу поліг житель села Кордубанове Кременчуцького району Олександр Нікітчук (1991 року народження). 

20 лютого 2023 року Олександр поповнив лави Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А2077 на посаді старшого оператора групи спеціального призначення роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. 

16 листопада життя воїна обірвалося. Під час виконання бойового завдання в районі селища Озерянівка Донецької області він отримав смертельне кульове поранення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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