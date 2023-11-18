Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ, Війна

Міносвіти опрацює можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку — Зеленський

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 163

Шукатимуть «справедливе рішення»

Зеленський на зустріч зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету заявив, що Міносвіти опрацює питання можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку для навчання. Про це йдеться на сайті Президента України.

Студенти запитали про спрощення процедури їхнього виїзду за кордон на навчання та стажування. Президент у відповідь акцентував на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тож у питанні виїзду за кордон, на його переконання, потрібно знайти справедливе рішення. 

— Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні… Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну, — переконаний Глава держави.

Також Зеленський розповів, що Уряд працює над тим, аби наступного року підвищити стипендії.

Нагадаємо, що у 2022 році можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками іноземних вишів остаточно скасували через те, що почали масово підробляти документи. Проте нині юнаки віком до 18 років можуть вільно виїжджати за кордон, у тому числі на навчання, попри те, що вони з 17 років перебувають на військовому обліку призовників. 

А ще нещодавно «ТелеграфЪ» досліджував шляхи, якими чоловіки призивного віку можуть виїхати за кордон.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: студенти виїзд за кордон Володимир Зеленський мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх