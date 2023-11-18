Міносвіти опрацює можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку — Зеленський

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 163

Зеленський на зустріч зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету заявив, що Міносвіти опрацює питання можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку для навчання. Про це йдеться на сайті Президента України.

Студенти запитали про спрощення процедури їхнього виїзду за кордон на навчання та стажування. Президент у відповідь акцентував на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тож у питанні виїзду за кордон, на його переконання, потрібно знайти справедливе рішення.

— Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні… Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну, — переконаний Глава держави.

Також Зеленський розповів, що Уряд працює над тим, аби наступного року підвищити стипендії.

Нагадаємо, що у 2022 році можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками іноземних вишів остаточно скасували через те, що почали масово підробляти документи. Проте нині юнаки віком до 18 років можуть вільно виїжджати за кордон, у тому числі на навчання, попри те, що вони з 17 років перебувають на військовому обліку призовників.

А ще нещодавно «ТелеграфЪ» досліджував шляхи, якими чоловіки призивного віку можуть виїхати за кордон.