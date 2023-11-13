Від $1500: за скільки пропонують «допомогти» чоловікам з виїздом за кордон

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 13

Експеримент «Телеграфа»: ми спробували придбати довідку про інвалідність та знайти провідника, що допоможе перейти через кордон

За весь час повномасштабної війни на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ, пише Financial Times. 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 спробували щастя на кордоні з підробленим документами. Історії про спійманих на гарячому ухилянтів та корупціонерів-чиновників не рідко зустрічаються в інформаційному просторі. А ще «ситцеве радіо» час від часу доносить, що «знайомий знайомих» тепер дивним чином за кордоном, хоча «здоровий, як бик». Які шляхи знаходять ухилянти та скільки це коштує? Пробуємо знайти дільців, що надають такі послуги в інтернеті.

Без проблем знаходимо у соцмережах чати, де пропонують різноманітні довідки. «Допомога в оформленні інвалідності III або II групи через ЛКК тa МСЕК. Оформлення через державну лікарню, ЛКК та МСЕК. З Вашою присутністю або без присутності», — заманливо обіцяє власник чату. І далі описує переваги своїх послуг:

Допоможемо кожному Оформити інвалідність, виїхати за кордон звільнитись із ЗСУ (Демобілізація) отримати відстрочку від мобілізації отримати гідну пенсію (за умови достатнього стажу) Звертайтесь, щоб знайти найкращий варіант в залежності від складу сім'ї. Консультація безкоштовна.

У групі зустрічаємо ось такий опис послуг:

На даний чac бiльшiсть чоловiкiв оформлюють групу iнвалiдностi нa себе абo нa дружину абo нa свoїх батькiв абo нa батькiв дружини для тогo, щоб виїхати зa кордон. II група надає більше переваг. Перша перевага — це супровід інваліда II групи за кордон. Наприклад: батько 50 років є інвалідом II групи. Тоді його син 25 років може разом із батьком виїхати за кордон, як супроводжуюча особа. Тобто, якщо в сім'ї батько та син хочуть виїхати за кордон, то достатньо одному з них бути інвалідом II групи. Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п’яти робочих днів Якщо інвалідність оформлена на дружину: підставою буде Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Заява у двох екземплярах. До екземпляру ТЦК додаєте ксерокопію свого паспорта, ксерокопію свідоцтва про шлюб та нотаріально посвідчену копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності Вашої дружини. Якщо інвалідність оформлена на когось із Ваших батьків (тільки І та II група): підставою буде Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Заява у двох екземплярах. До екземпляру ТЦК додаєте ксерокопію свого паспорта, ксерокопію свого свідоцтва про народження та нотаріально посвідчену копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності Вашої матері або батька. МСЕК зобов’язаний надіслати до органів пенсійного фонду Виписку з акта огляду МСЕК за формою № 157/1-о (верхню частину). Через 2-3 робочі дні орган пенсійного фонду отримує цю виписку і Ви самостійно звертаєтесь до пенсійного фонду за місцем Вашої реєстрації. Саме пенсійний фонд вирішує, чи відповідає Ваш страховий стаж умовам для отримання пенсії по інвалідності. !Якщо хтось пропонує Вам отримати форму № 157/1-о і до неї ще й пенсійне посвідчення, то це шахраї. Бо ніхто не може мати зв’язків у всіх підрозділах пенсійного фонду по всій країні. Якщо Ви офіційно отримали статус інваліда, то отримання пенсійного посвідчення і призначення пенсії доволі легка дія, яку Ви взмозі зробити самостійно. Ніхто у ПФУ не буде задавати ніяких запитань.





«100 доларів передплата — і довідка готова через 5 днів»

Розсилаємо по чатах запит — молодий хлопець щойно після універу, 23 роки, потрібна довідка про інвалідність, аби виїхати закордон. Довго чекати на відповідь не доводиться. Зробити з хлопця інваліда на папері обіцяють за $1500 вже за 5 днів. Питаємо, який МСЕК якого міста буде на нашій довідці, адже хлопець з Кременчука, тож і довідка має бути видана за місцем реєстрації. Відповідають, що довідки з МСЕК видаються лише з трьох міст: Тернопіль, Київ та Дніпро. Нас заспокоюють, мов, у довідці вкажуть Київ, бо туди частіше направляють на проходження комісії й це правдоподібніше. Та скидають фото якихось документів, які вони начебто виготовляють. На додачу — відео поганої якості яке надіслали з прикладом довідки. М’яко кажучи, воно сумнівне.

— Підкажіть, яка процедура? І чи це перевіряється якось по електронних базах на кордоні?

— Електронних баз немає в цих документах. За правилами з цими документами ідете до свого сімейного, він подає вас на пенсійне посвідчення. Але люди пробують виїжджати просто з довідкою МСЕК.

— А якщо сходити потім до нашого сімейного лікаря з цими паперами він не запалить? Це ризиковано? Бо він же нас знає.

— Ні, у вас офіційні документи.

Радимось з нашим рятівником, яку ж хворобу краще вигадати для молодого хлопця, аби на КПП його не пов’язали.

— А що можете порадити з власного досвіду, що можна написати хлопцю молодому?

— Хвороба на ваш вибір. Епілепсія. Переважно на батьків або дідусів робимо.

— Але йому 23.

— І що. Кардіологія тоді. Або щось нейтральне.

З обіцяною консультацією, на кого краще оформлювати ту інвалідність, не поспішають — не проти намалювати на папері молодому хлопцю. Далі до найголовнішого — питання оплати.

— ЛКК і довідка № 157-1/о без передоплати. МСЕК символічна передоплата, щоб ми знали, що ви заберете документ. Оплата після відео підтвердження.

Символічним співробітник називає переказ у 100 доларів, а далі вже решту віддаю, коли мені вишлють відео з документами (якщо вишлють, у чому є великі сумніви). Надіслати їх потрібно на банківську картку, але за курсом криптовалюти USDT — нам називають 38.4. Від нас лише ПІБ, дата народження, яку групу інвалідності хочемо, дата видачі документа, місто проходження МСЕК та побажання по хворобі. Липову довідку обіцяють надіслати вже за 5-7 днів Новою поштою та запевнюють, що це — оригінал, з яким у нас не виникне проблем.

Виїзд через «Шлях»: $2500-6500, бігти полями Молдови — $4000

Другий співрозмовник, що відгукнувся на наші відчайдушні пошуки, вже не здається «розводом»: нас не просять гроші наперед. Але й ціни набагато виші. Довідку з інвалідності молодому хлопцю не пропонують. Натомість нам дають три варіанти: вартість від $2500. Один з них — стати водієм, другий — тікати полем через молдовський кордон.

Розпитуємо, у чому різниця між оплатою за $2500 та $6500.

«Наш коридор на КПП», — відповідає співрозмовник.

Для перших двох варіантів потрібні права. Кажемо, що у нашого колишнього студента водійських прав немає. Нас ніхто не намагається переконати придбати послуги — співрозмовник просто замовкає.

Ловлять з дронами: історії провалів українських ухилянтів

Прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей, які намагаються незаконно виїхати з України. В перші місяці в день затримували 80-90 осіб за добу — такі дані озвучив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. А за даними прикордонної служби Польщі, з початку війни на кінець літа 2023 року до Польщі в'їхало 80 тисяч українських чоловіків призовного віку.

Використовують можливість виїхати як водій-міжнародник, діяч мистецтва тощо: не всі чоловіки, які виїхали через систему «Шлях», повернулися до країни у встановлені терміни. 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.

Проте найпоширенішими способами незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску нині є укладання фіктивних шлюбів із багатодітними матерями та супровід людей з інвалідністю. Вартість допомоги за перехід кордону — $2,5-5 тис., але є випадки з чиновниками, що брали всі $10 тис. з носа.

Частіше біжать через кордон з Румунією та Молдовою, а з підробленими документами українці найчастіше пробують виїхати до Польщі.

Як правило, гіди ведуть одразу групи ухилянтів таємними тропами. Наприклад, в Чернівецькій області прикордонники затримали сімох чоловіків, які якраз збирались пересісти з буса на автомобіль підвищеної прохідності, щоб подолати складну ділянку та дістатись до Румунії. Вони заплатили 25 тисяч євро місцевому жителю: по 3,5 тис. з носа. А молдовські прикордонники затримали групу з 11 чоловіків, які були з гідом. Його робота коштувала €40 тис.

За 500 метрів від кордону з Угорщиною спіймали сімох чоловіків, з них троє були жителями Полтавщини.

В Одеській області чотирьох осіб побачили завдяки дрону: вони переходили кордон з Молдовою.

На польському кордоні спіймали «людину-матрац»: 21-річний хлопець накрився у салоні вантажівки ковдрою, вдавши, що «тут нікого немає». Так його намагався вивезти батько.

Мешканці Донеччини намагались переплисти Тису. Їм довелось долати загороджувальний паркан та піти у бік річки, але на них вже чекали прикордонники.

Спіймали інспектора працівники Чопського прикордонного загону, що допомагав переходити кордон. Підібрав оптимальний маршрут, знайти транспорт та усунути всі перешкоди для перетину кордону. Вартість послуги — 10 тисяч доларів з людини.

У січні цього року поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті затримали трьох чоловіків, один із яких видавав себе за жінку.

Прикордонники Львівського загону виявили чоловіка, який називав себе багатодітним батьком і намагався виїхати за кордон за підробленими документами. Проте прикордонникам він не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані у фальшивих документах.

У Могилів-Подільському на Вінниччині 28-річний ухилянт вдруге намагався виїхати за кордон за підробленими документами. Перші документи чоловік придбав за $3 тис., а за другі заплатив 20 тис. грн

25-річний хлопець з Запоріжжя намагався втекти від призову до Словаччини через гори. Молодий чоловік заблукав і викликав поліцію, щоб його врятували. Його підвів навігатор у мобільному телефоні, серед гір він провів всю ніч. Чоловік замерз і сильно злякався, тож сам зателефонував рятівникам. Прикордонники з собаками знайшли втікача за декілька кілометрів від кордону.

На Закарпатті піймали хлопців, що збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі. Провідникам заплатили по $4000.

На Одещині затримали ділків, які переправляли клієнтів за кордон під виглядом «супроводу» підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. Ухилянтам виділяли авто з водієм, після перетину держкордону «перевізники» та інваліди, учасники схеми, поверталися в Україну.

В Івано-Франківській області медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міської ради відкрили бізнес, продаючи потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність інвалідності.

На Полтавщині знайшли «бізнесменів», що займалися пошуком «клієнтів» — пропонували перетин кордону за 4500 доларів. «Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини «клієнтів», фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий «вхідний квиток» для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку, на човнах, переправляли їх до Румунії», — розповіли у Нацполіції.

На Одещині спіймали хлопців, що йшли за маршрутами, які за $2000 вказували організатори.

У серпні затримали начальника Голосіївського військкомату, який разом з керівником відділу КМВА за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон. Схему викрили, коли переправляли трьох громадян: кожен з них заплатив по 10 тис.

У серпні викрили схему посадовців військкоматів, що допомагали перевозити людей через кордони у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Співробітник Миргородського терцентру комплектування та соціальної «допомагав» в ухиленні від призову на військову службу. І це лише окремі епізоди…

А тепер про покарання: 8500 грн штрафу

Чоловіка спіймали на відставні 20 метрів від кордону з Румунією: з групою осіб намагався перейти кордон. Склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Протокол розглянули у суді 8 вересня. Тячівський районний суд Закарпатської області у вересні постановив накласти на порушника штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 8500 гривень.

Як йдеться у матеріалі Факти ICTV, раніше із притягненням до відповідальності за незаконний перетин кордону було простіше, адже до 2012 року була ст.75 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону). Та згодом статтю про незаконний перетин державного кордону декриміналізували. У Кримінальному кодексі залишили ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Але зазвичай ніхто нікого не саджає, адже це не особливо тяжкий злочин.

В Україні є адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону, але термін давності до притягнення до відповідальності всього 6 місяців. Тобто, якщо людина виїхала за кордон незаконно і перебувала там 6 місяців і один день, то притягнути таку особу до адмінвідповідальності не можна. І цим зараз користуються ухилянти, які втекли в першу хвилю мобілізації. Тому вони так легко повертаються до України.

У Верховній Раді ще торік зареєстрували законопроєкт № 7268 про зміни щодо відповідальності за незаконне перетинання держаного кордону під час дії воєнного стану. Документ пропонує замість адміністративного штрафу застосовувати позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Та з 11 квітня 2022 року законопроєкт перебуває на розгляді.

У цьому випадку з підробними документами справа серйозніша: є ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 (підроблення документів). За це передбачається штраф до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336). Якщо правоохоронці нададуть суду вагомі висновки, що чоловік незаконно перейшов кордон саме з метою втекти від мобілізації, то такому ухилянту суд може призначити ув’язнення на строк від 3 до 5 років. Якщо разом з ухилянтами, яким світить адміністративна відповідальність, ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже їм світить ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).

Кому з чоловіків дозволено перетинати кордон

Чоловік призовного віку може виїхати за кордон, якщо:

має документ про непридатність до військової служби за медичними показниками;

має інвалідність I–III групи;

має трьох та більше дітей (чоловік має повноцінно утримувати дітей та і може надати документи, які це підтверджують)

виховує без матері неповнолітню дитину;

супроводжує хворого близького родича чи родича з інвалідністю;

постійно проживає за кордоном і має відповідні документи.

Крім того, виїхати з України можна, отримавши спеціальний тимчасовий дозвіл від держави (так звана система «Шлях»). Їх надають військовим, діячам культури, морякам і залізничникам, спортсменам, водіям-міжнародникам, волонтерам тощо.