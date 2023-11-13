Від $1500: за скільки пропонують «допомогти» чоловікам з виїздом за кордон

Експеримент «Телеграфа»: ми спробували придбати довідку про інвалідність та знайти провідника, що допоможе перейти через кордон
За весь час повномасштабної війни на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ, пише Financial Times. 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 спробували щастя на кордоні з підробленим документами. Історії про спійманих на гарячому ухилянтів та корупціонерів-чиновників не рідко зустрічаються в інформаційному просторі. А ще «ситцеве радіо» час від часу доносить, що «знайомий знайомих» тепер дивним чином за кордоном, хоча «здоровий, як бик». Які шляхи знаходять ухилянти та скільки це коштує? Пробуємо знайти дільців, що надають такі послуги в інтернеті.
Без проблем знаходимо у соцмережах чати, де пропонують різноманітні довідки. «Допомога в оформленні інвалідності III або II групи через ЛКК тa МСЕК. Оформлення через державну лікарню, ЛКК та МСЕК. З Вашою присутністю або без присутності», — заманливо обіцяє власник чату. І далі описує переваги своїх послуг:
Допоможемо кожному
Оформити інвалідність, виїхати за кордон
звільнитись із ЗСУ (Демобілізація)
отримати відстрочку від мобілізації отримати гідну пенсію (за умови достатнього стажу)
Звертайтесь, щоб знайти найкращий варіант в залежності від складу сім'ї. Консультація безкоштовна.
У групі зустрічаємо ось такий опис послуг:
На даний чac бiльшiсть чоловiкiв оформлюють групу iнвалiдностi нa себе абo нa дружину абo нa свoїх батькiв абo нa батькiв дружини для тогo, щоб виїхати зa кордон.
II група надає більше переваг.
Перша перевага — це супровід інваліда II групи за кордон.
Наприклад: батько 50 років є інвалідом II групи.
Тоді його син 25 років може разом із батьком виїхати за кордон, як супроводжуюча особа.
Тобто, якщо в сім'ї батько та син хочуть виїхати за кордон, то достатньо одному з них бути інвалідом II групи. Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п’яти робочих днів
Якщо інвалідність оформлена на дружину:
підставою буде Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Заява у двох екземплярах. До екземпляру ТЦК додаєте ксерокопію свого паспорта, ксерокопію свідоцтва про шлюб та нотаріально посвідчену копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності Вашої дружини.
Якщо інвалідність оформлена на когось із Ваших батьків (тільки І та II група):
підставою буде Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Заява у двох екземплярах.
До екземпляру ТЦК додаєте ксерокопію свого паспорта, ксерокопію свого свідоцтва про народження та нотаріально посвідчену копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності Вашої матері або батька.
МСЕК зобов’язаний надіслати до органів пенсійного фонду Виписку з акта огляду МСЕК за формою № 157/1-о (верхню частину). Через 2-3 робочі дні орган пенсійного фонду отримує цю виписку і Ви самостійно звертаєтесь до пенсійного фонду за місцем Вашої реєстрації.
Саме пенсійний фонд вирішує, чи відповідає Ваш страховий стаж умовам для отримання пенсії по інвалідності.
!Якщо хтось пропонує Вам отримати форму № 157/1-о і до неї ще й пенсійне посвідчення, то це шахраї. Бо ніхто не може мати зв’язків у всіх підрозділах пенсійного фонду по всій країні.
Якщо Ви офіційно отримали статус інваліда, то отримання пенсійного посвідчення і призначення пенсії доволі легка дія, яку Ви взмозі зробити самостійно. Ніхто у ПФУ не буде задавати ніяких запитань.
Розсилаємо по чатах запит — молодий хлопець щойно після універу, 23 роки, потрібна довідка про інвалідність, аби виїхати закордон. Довго чекати на відповідь не доводиться. Зробити з хлопця інваліда на папері обіцяють за $1500 вже за 5 днів. Питаємо, який МСЕК якого міста буде на нашій довідці, адже хлопець з Кременчука, тож і довідка має бути видана за місцем реєстрації. Відповідають, що довідки з МСЕК видаються лише з трьох міст: Тернопіль, Київ та Дніпро. Нас заспокоюють, мов, у довідці вкажуть Київ, бо туди частіше направляють на проходження комісії й це правдоподібніше. Та скидають фото якихось документів, які вони начебто виготовляють. На додачу — відео поганої якості яке надіслали з прикладом довідки. М’яко кажучи, воно сумнівне.
— Підкажіть, яка процедура? І чи це перевіряється якось по електронних базах на кордоні?
— Електронних баз немає в цих документах. За правилами з цими документами ідете до свого сімейного, він подає вас на пенсійне посвідчення. Але люди пробують виїжджати просто з довідкою МСЕК.
— А якщо сходити потім до нашого сімейного лікаря з цими паперами він не запалить? Це ризиковано? Бо він же нас знає.
— Ні, у вас офіційні документи.
Радимось з нашим рятівником, яку ж хворобу краще вигадати для молодого хлопця, аби на КПП його не пов’язали.
— А що можете порадити з власного досвіду, що можна написати хлопцю молодому?
— Хвороба на ваш вибір. Епілепсія. Переважно на батьків або дідусів робимо.
— Але йому 23.
— І що. Кардіологія тоді. Або щось нейтральне.
З обіцяною консультацією, на кого краще оформлювати ту інвалідність, не поспішають — не проти намалювати на папері молодому хлопцю. Далі до найголовнішого — питання оплати.
— ЛКК і довідка № 157-1/о без передоплати. МСЕК символічна передоплата, щоб ми знали, що ви заберете документ. Оплата після відео підтвердження.
Символічним співробітник називає переказ у 100 доларів, а далі вже решту віддаю, коли мені вишлють відео з документами (якщо вишлють, у чому є великі сумніви). Надіслати їх потрібно на банківську картку, але за курсом криптовалюти USDT — нам називають 38.4. Від нас лише ПІБ, дата народження, яку групу інвалідності хочемо, дата видачі документа, місто проходження МСЕК та побажання по хворобі. Липову довідку обіцяють надіслати вже за 5-7 днів Новою поштою та запевнюють, що це — оригінал, з яким у нас не виникне проблем.
Другий співрозмовник, що відгукнувся на наші відчайдушні пошуки, вже не здається «розводом»: нас не просять гроші наперед. Але й ціни набагато виші. Довідку з інвалідності молодому хлопцю не пропонують. Натомість нам дають три варіанти: вартість від $2500. Один з них — стати водієм, другий — тікати полем через молдовський кордон.
Розпитуємо, у чому різниця між оплатою за $2500 та $6500.
Для перших двох варіантів потрібні права. Кажемо, що у нашого колишнього студента водійських прав немає. Нас ніхто не намагається переконати придбати послуги — співрозмовник просто замовкає.
Прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей, які намагаються незаконно виїхати з України. В перші місяці в день затримували 80-90 осіб за добу — такі дані озвучив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. А за даними прикордонної служби Польщі, з початку війни на кінець літа 2023 року до Польщі в'їхало 80 тисяч українських чоловіків призовного віку.
Використовують можливість виїхати як водій-міжнародник, діяч мистецтва тощо: не всі чоловіки, які виїхали через систему «Шлях», повернулися до країни у встановлені терміни. 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.
Проте найпоширенішими способами незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску нині є укладання фіктивних шлюбів із багатодітними матерями та супровід людей з інвалідністю. Вартість допомоги за перехід кордону — $2,5-5 тис., але є випадки з чиновниками, що брали всі $10 тис. з носа.
Частіше біжать через кордон з Румунією та Молдовою, а з підробленими документами українці найчастіше пробують виїхати до Польщі.
Чоловіка спіймали на відставні 20 метрів від кордону з Румунією: з групою осіб намагався перейти кордон. Склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Протокол розглянули у суді 8 вересня. Тячівський районний суд Закарпатської області у вересні постановив накласти на порушника штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 8500 гривень.
Як йдеться у матеріалі Факти ICTV, раніше із притягненням до відповідальності за незаконний перетин кордону було простіше, адже до 2012 року була ст.75 Кримінального кодексу України (незаконний перетин державного кордону). Та згодом статтю про незаконний перетин державного кордону декриміналізували. У Кримінальному кодексі залишили ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Але зазвичай ніхто нікого не саджає, адже це не особливо тяжкий злочин.
В Україні є адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону, але термін давності до притягнення до відповідальності всього 6 місяців. Тобто, якщо людина виїхала за кордон незаконно і перебувала там 6 місяців і один день, то притягнути таку особу до адмінвідповідальності не можна. І цим зараз користуються ухилянти, які втекли в першу хвилю мобілізації. Тому вони так легко повертаються до України.
У Верховній Раді ще торік зареєстрували законопроєкт № 7268 про зміни щодо відповідальності за незаконне перетинання держаного кордону під час дії воєнного стану. Документ пропонує замість адміністративного штрафу застосовувати позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Та з 11 квітня 2022 року законопроєкт перебуває на розгляді.
У цьому випадку з підробними документами справа серйозніша: є ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 (підроблення документів). За це передбачається штраф до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, або обмеження волі до двох років.
Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336). Якщо правоохоронці нададуть суду вагомі висновки, що чоловік незаконно перейшов кордон саме з метою втекти від мобілізації, то такому ухилянту суд може призначити ув’язнення на строк від 3 до 5 років. Якщо разом з ухилянтами, яким світить адміністративна відповідальність, ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже їм світить ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).
Чоловік призовного віку може виїхати за кордон, якщо:
Крім того, виїхати з України можна, отримавши спеціальний тимчасовий дозвіл від держави (так звана система «Шлях»). Їх надають військовим, діячам культури, морякам і залізничникам, спортсменам, водіям-міжнародникам, волонтерам тощо.
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