Чи відключати вуличне освітлення під час повітряної тривоги має вирішувати громада

Начальник Кременчуцької РВА висловив свою думку та пояснив, чому вуличне освітлення неможливо швидко відключити у деяких громадах
Вуличне освітлення під час повітряної тривоги в деяких громадах району відключають, а в інших воно горить. На брифінгу минулої п’ятниці очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін висловився щодо відключення вуличного освітлення під час повітряної тривоги.
Чи буде це питання якось унормовано на території району журналісти запитали начальника Кременчуцького РВА Олега Лєдніка під час традиційного брифінгу на початку тижня.
За його словами, на відключенні вуличного освітлення можна суттєво зекономити бюджетні кошти. А за умови непрацюючих підприємств та дефіциту бюджету це може стати підставою для економії.
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