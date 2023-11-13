Чи відключати вуличне освітлення під час повітряної тривоги має вирішувати громада

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 241

Вуличне освітлення під час повітряної тривоги в деяких громадах району відключають, а в інших воно горить. На брифінгу минулої п’ятниці очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін висловився щодо відключення вуличного освітлення під час повітряної тривоги.

Чи буде це питання якось унормовано на території району журналісти запитали начальника Кременчуцького РВА Олега Лєдніка під час традиційного брифінгу на початку тижня.

— На початку повномасштабної війни рішення про відключення світла під час повітряної тривоги приймалося радою оборони області з декількох причин: світломаскування та нестача електроенергії. Тоді було багато інших обмежень, адже у стані війни ми опинилися вперше. Зараз ми бачимо, що електроенергії в країні вистачає. А швидко відключити електроенергію в багатьох селах та селищах не виходить з технічних причин, то там вуличне освітлення й горить. У Києві під час тривоги воно також горить. Моя думка, що кожна громада має визначитися, чи відключати вуличне освітлення під час повітряної тривоги, якщо відповідне рішення прийме рада оборони області, — пояснив Олег Лєднік.

За його словами, на відключенні вуличного освітлення можна суттєво зекономити бюджетні кошти. А за умови непрацюючих підприємств та дефіциту бюджету це може стати підставою для економії.

— Тож розв’язання цього питання залежить від спроможності громад, — резюмував Олег Лєднік.