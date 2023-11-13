У Кременчуці п'яний водій Volkswagen скоїв ДТП – поліція

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Повертаючи ліворуч не переконався в безпеці свого маневру та наїхав на припаркований автомобіль BMW

Сьогодні, 13 листопада, близько 10.00, у Кременчуці на перехресті вулиць Івана Мазепи та Лейтенанта Покладова 49-річний п'яний водій Volkswagen скоїв ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

На місці ДТП патрульні з’ясували, що чоловік, повертаючи ліворуч не переконався в безпеці свого маневру та наїхав на припаркований автомобіль BMW.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події, результат показав 1,00 проміле.

На керманича склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.