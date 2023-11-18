За місяць 242 кременчужанина попались на їзді «на червоний»

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 151

З початку місяця патрульні притягнули до відповідальності за проїзд на заборонний сигнал світлофора 242 кременчуцьких водіїв. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Також патрульні виклали відео того, як на проспекті Свободи помітили автомобіль Toyota Camry, водій якого проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора. Інспектори зупинили авто, провели з водієм профілактичну бесіду та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання передбачає 510 гривень штраф.