Мер Кременчука та його заступники проведуть особисті прийоми громадян: графік
Сьогодні, 16:01
Переглядів: 1
Записуватись на прийом слід заздалегідь
Впродовж наступного тижня у Кременчуці керівництво проведе 4 прийоми громадян з особистих питань. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.
- 20 листопада, з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. Адреса: приміщення контакт-центру №6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);
- 21 листопада, з 16.00 до 17.00 — перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Адреса: приміщення контакт-центру №8 (просп. Свободи, 150);
- 22 листопада, з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Ольга Усанова. Адреса: приміщення контакт-центру №22 (вул. І. Приходька, 91);
- 23 листопада, з 14.00 до 16.00 — міський голова Віталій Малецький. Адреса: виконавчий комітет (площа Перемоги, 2).
Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном: 098-988-31-33.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.