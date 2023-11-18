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Мер Кременчука та його заступники проведуть особисті прийоми громадян: графік

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Записуватись на прийом слід заздалегідь

Впродовж наступного тижня у Кременчуці керівництво проведе 4 прийоми громадян з особистих питань. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

  • 20 листопада, з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. Адреса: приміщення контакт-центру №6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);
  • 21 листопада, з 16.00 до 17.00 — перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Адреса: приміщення контакт-центру №8 (просп. Свободи, 150);
  • 22 листопада, з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Ольга Усанова. Адреса: приміщення контакт-центру №22 (вул. І. Приходька, 91);
  • 23 листопада, з 14.00 до 16.00 — міський голова Віталій Малецький. Адреса: виконавчий комітет (площа Перемоги, 2).

 Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном: 098-988-31-33.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прийом громадян графік
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