У «Кременчуцького Телеграфа» в TikTok вже 10 тисяч підписників

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 325

Тобто, ви не знали, що у нас є TikTok?

18 листопада підписників «Кременчуцького Телеграфа» в TikTok стало більш як 10 000. Вся наша команда дуже цим тішиться.

Нагадаємо, що ми завели TikTok 9 вересня 2021 року, на свій 23 День Народження.

Якщо ви досі там за нами не слідкуєте, то гайда дивитися відео та ставити вподобайки!

І не забувайте, що в нас ще багато інших соцмереж:

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