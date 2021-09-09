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Кременчук, Новини сайту

І ми туди ж: у «Кременчуцького Телеграфа» з'явився TikTok

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 605 Коментарів: 2

 

ТЪ намагається ставати кращим для вас кожного дня от уже 23 роки

Сьогодні, 9 вересня, у день народження «Кременчуцького Телеграфа», ми відкриємо вам маленький секрет – у нас з'явився TikTok! Так, так, і ми туди ж, слідуємо трендам:) 

ТЪ намагається ставати кращим кожного дня, тож тепер ви зможете слідкувати на нами ще на одній платформі. Переходьте за посиланням, дивіться відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь.

P.S.: нам сьогодні виповнилося 23 рочки! Дякуємо, що весь цей час ви були разом з нами, адже усе, що ми робимо – для вас, наші читачі.


0
Автор: Катерина Турубара
Теги: день рождения социальные сети
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Коментарі: 2

125
solod:
Сьогодні, 13:19

Свято зі сльозами на очах joy


3 3
347
1
vetalman:
Сьогодні, 13:40

Где-то читал , что Тик ток для дибилов , которым незашел Инстаграм ..ну это сугубо мнение на форуме где комент собрал много лайков


9 1

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