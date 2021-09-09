І ми туди ж: у «Кременчуцького Телеграфа» з'явився TikTok

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 605 Коментарів: 2

Сьогодні, 9 вересня, у день народження «Кременчуцького Телеграфа», ми відкриємо вам маленький секрет – у нас з'явився TikTok! Так, так, і ми туди ж, слідуємо трендам:)

ТЪ намагається ставати кращим кожного дня, тож тепер ви зможете слідкувати на нами ще на одній платформі. Переходьте за посиланням, дивіться відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь.

P.S.: нам сьогодні виповнилося 23 рочки! Дякуємо, що весь цей час ви були разом з нами, адже усе, що ми робимо – для вас, наші читачі.