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Не буде світла: 10 вересня центр вакцинації на проспекті Лесі України тимчасово переїде

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 481

У цей день кременчужан щепитимуть на кварталі 278, буд. 13Б

Завтра, 10 вересня, виконуватимуть планові ремонтні роботи на електромережах, через що у центрі вакцинації, який розташований на просп. Лесі Українки, 80, не буде світла. Тож кременчужан щепитимуть на кварталі 278, буд. 13Б.

Як повідомила пресслужба мерії, у тимчасовому центрі вакцинації пацієнтів прийматимуть з 9.00 до 18.00.

Щеплення містянам робитимуть вакцинами Pfizer (перша та друга дози), AstraZeneca (перша та друга дози), Moderna (друга доза), CoronaVac (перша та друга дози).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Центр вакцинації вакцинация вакцинація Молодіжний
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