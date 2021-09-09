Не буде світла: 10 вересня центр вакцинації на проспекті Лесі України тимчасово переїде

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 481

У цей день кременчужан щепитимуть на кварталі 278, буд. 13Б

Завтра, 10 вересня, виконуватимуть планові ремонтні роботи на електромережах, через що у центрі вакцинації, який розташований на просп. Лесі Українки, 80, не буде світла. Тож кременчужан щепитимуть на кварталі 278, буд. 13Б.

Як повідомила пресслужба мерії, у тимчасовому центрі вакцинації пацієнтів прийматимуть з 9.00 до 18.00.

Щеплення містянам робитимуть вакцинами Pfizer (перша та друга дози), AstraZeneca (перша та друга дози), Moderna (друга доза), CoronaVac (перша та друга дози).