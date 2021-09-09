В Україні планують штрафувати за надання неякісних соціальних послуг

8 вересня Уряд підтримав законопроєкт, що запроваджує штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов’язань у соціальній сфері. Про те, що в країні мають намір посилити відповідальність у сфері надання соціальних послуг, повідомив перм'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
На даний момент немає механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг. В новому законопроєкті йдеться про штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисяч до 2,3 мільйонів гривень).
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.