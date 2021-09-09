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В Україні планують штрафувати за надання неякісних соціальних послуг

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 527 Коментарів: 1

 

Сплачувати доведеться від 11,4 тисяч до 2,3 мільйонів гривень

8 вересня Уряд підтримав законопроєкт, що запроваджує штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов’язань у соціальній сфері. Про те, що в країні мають намір посилити відповідальність у сфері надання соціальних послуг, повідомив перм'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

- Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та становлять загрозу для людей. Наприклад, пожежа у будинку для літніх людей у Харкові, - пише перм'єр-міністр.

На даний момент немає механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг. В новому законопроєкті йдеться про штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисяч до 2,3 мільйонів гривень).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: штрафи соціальні послуги
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Коментарі: 1

1 267
hunter:
Сьогодні, 16:00

А полиция относится к соц сфере?


0 0

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