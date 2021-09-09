У КДЮСШ ім.Кисельова відбувся чемпіонат Полтавської області з баскетболу. Про це повідомляє пресслужба КМ КДЮСШ ім. Олімпійського чемпіона В. Кисельова.
З 28 до 30 серпня у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2007 року народження.
У змаганнях взяли участь 6 команд. 1 місце завоювала команда Кременчука, 2 місце Полтави, 3 місце Пирятина.
Вітаємо переможців та їх тренерів: Антона Михайленка та Ігоря Піча.
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