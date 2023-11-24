Учнів та студентів запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі «Я — журналіст!»

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Треба буде розказати світові про перемоги українців

Учнів 5-11 класів та студентів запрошують до участі у XIV Всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт «Я — журналіст!», де вони зможуть розказати світові про перемоги українців. Про це повідомив Віталій Голубєв, засновник Школи універсального журналіста та Всеукраїнського конкурсу «Я — журналіст!».

«Нація переможців: розповідаю світові про перемоги українців» — під таким гаслом проводиться конкурс цьогоріч.

Щороку учасники конкурсу «Я — журналіст!» надсилають твори, фото і відео на теми, які визначають організатори. Проводиться він з 2009 року. Свій початок взяв у Рівному, а з 2016 року став всеукраїнським.

Конкурс щороку збирає 500-800 учасників з усіх областей нашої держави. У 2022/2023 навчальному році учасниками конкурсу стали 808 дітей з усіх областей України і 13 країн світу.

— Учасники можуть розкривати конкурсну тему, розповідаючи про перемоги українців як на фронті, так і у різних сферах діяльності у тилу, — розповідає засновник всеукраїнського конкурсу «Я — журналіст!», секретар Національної спілки журналістів України Віталій Голубєв. — Про маленькі щоденні перемоги, з яких складатиметься майбутня велика спільна перемога. Про перемоги, які зміцнюють дух українців і слугують прикладами, що надихають.

Героями конкурсних робіт можуть бути як військовослужбовці, так і цивільні. Наприклад, волонтери, медики, освітяни, енергетики, журналісти. А ще в межах конкурсної теми цьогоріч запровадили спеціальну тему «Надійний тил» для висвітлення позитивних прикладів роботи соціально відповідального бізнесу.

У 2023/2024 навчальному році роботи учасників прийматимуть до 15 лютого, а нагородження переможців відбудеться у квітні 2024 року в Національній спілці журналістів України. Роботи переможців і учасників публікують на спеціальному сайті «Я — журналіст!» за посиланням ij.ogo.ua.

Участь у конкурсі «Я — журналіст!» — безкоштовна. Про призовий фонд дбає його засновник, залучаючи, за можливості, меценатів. Цього року Віталій Голубєв оголосив збір для підтримки проведення конкурсу, щоб відзначити якомога більшу кількість талановитих дітей та їхніх педагогів.

Підтримати конкурс «Я — журналіст!»:

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5375 4112 1006 9972

Ознайомитись з умовами конкурсу «Я — журналіст!» можна за посиланням.