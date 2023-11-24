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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькому перинатальному центрі створять «вікно життя»: як працюватиме

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 210

Жінка зможе залишити дитину анонімно

У Кременчуцькому перинатальному центрі створять «вікно життя» — пункт працюватиме цілодобово та кожного дня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор перинатального центру Радомир Сербін 24 листопада.

У медзакладі зроблять вікно, яке відкриватиметься назовні, а сам пункт облаштують камерою відеонагляду та дзвінком. За словами Радомира Сербіна, жінка зможе залишити дитину анонімно, взагалі не контактуючи з медперсоналом.

Як зазначили у пресслужбі міської ради, «вікно життя» створюють для того, щоб жінки не залишали дітей, від яких хочуть відмовитись, в сміттєвих баках, туалетах та інших місцях, де іноді знаходять дітей. «Вікно життя» планують зробити до кінця цього року.

Як розповів директор перинатального центру, мати, яка захоче забрати назад дитину, не зможе цього зробити, адже немовля набуває статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

Ініціатива відкриття «вікна життя» на Полтавщині з’явилась після того, як 19 листопада у Глобиному в смітнику знайшли немовля

ПО ТЕМІ:

У медзакладах Полтавщини зʼявляться «вікна життя»

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Володимир Дмитренко
Теги: перинатальний центр вікно життя дитина
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