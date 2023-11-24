У Кременчуці знову «замінували» заклади освіти та торговельні центри

24 листопада у Кременчуці «замінували» деякі заклади освіти та торговельні центри. Про це повідомляє пресслужба поліції міста.
За словами правоохоронців, усі служби уже виїхали на місця та проводять перевірки.
Представники кіберполіції уже коментували журналістам ТЪ, чому останнім часом по всій країні значно зросла кількість повідомлень про хибні замінування.
Нагадуємо, цього тижня у Кременчуці уже «мінували» три школи.
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