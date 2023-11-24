Чому насправді у Малецького терміново відмовляються від голосування у Вайбері

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 303 Позиція

З початку широкомасштабного вторгнення, формат прийняття офіційних рішень Кременчуцькою міською радою різко змінився. Майже останні два роки, депутати голосують у мобільному застосунку Viber, натискаючи сердечка, в такий незаконний спосіб фіксуючи своє волевиявлення. Звичайно проводити засідання в груповому чаті зручно з точки зору, повного нехтування кворумом, особистою присутністю депутата, та дотримання вимог Регламенту і діючого законодавства.

Проти такого голосування неодноразово виступав депутат міської ради Богдан Лазоренко. В судовому порядку, депутат навіть ставить під сумнів законність проведення пленарних засідань з використанням вищезгаданого мобільного застосунку. Своєю чергою, це створить своєрідний прецедент, адже все за що проголосували депутати в знеособленому форматі, натискаючи сердечка, можна визнати незаконним, скасувавши через суд. Мова про абсолютно будь — яке рішення, яке так чи інакше порушує права члена територіальної громади, зважаючи на дефектність процедури його прийняття.

І якщо, для міського голови Малецького, приймати рішення в протизаконний спосіб вже стало звичною справою, то тут схоже справа дійсно запахла смаженим. Учора, на засіданні Виконавчого комітету ухвалили рішення про необхідність придбання і встановлення системи для голосування «Голос». Вартість такої системи становить 180 тисяч гривень і її використовують в роботі чи не всі місцеві ради в Україні.

Журналістам міський голова пояснив, що у деяких депутатів виникають сумніви, щодо законності прийняття рішень міської ради, а також щодо персональної ідентифікації депутатів, яку не дозволяє забезпечити Viber. Під деякими депутатами мер мав на увазі, саме голову фракції «Європейська солідарність» Богдана Лазоренка.

І тут слід додати, що вода точить камінь. І боротьба депутата Лазоренка дала перші результати. Побоювання Малецького зовсім не безпідставні.

Що ж сталося насправді?

Як стало відомо з рішенням Полтавського окружного адміністративного суду, юридична особа, інтереси якої також представляє адвокат Богдана Лазоренка, Руслан Лазоренко звернулася до суду з вимогами: визнати неповноважним десяте пленарне засідання позачергової дев`ятнадцятої сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 13.04.2023 року, а також визнати протиправним та скасувати рішення десятого пленарного засідання позачергової дев`ятнадцятої сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 13.04.2023 року. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржене рішення прийнято неповноважним складом ради за відсутності необхідного кворуму та з порушенням Регламенту Кременчуцької міської ради.

А ось тут починається найцікавіше. Як встановлено судом з дослідженого відеозапису десятого пленарного засідання позачергової дев`ятнадцятої сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області голосування депутатів відбувалося за допомогою месенджеру «Viber», що не передбачено регламентом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання. Крім того, відповідачем тобто Радою, не надано списку реєстрації депутатів, підписаного головою та секретарем, що передбачено частиною 11 статті 95 Регламенту, на підставі якого можна встановити фактичну кількість депутатів, які зареєструвалися 13.04.2023.

Аналізуючи аргументи сторін, суд дійшов висновку, про протиправність рішення позачергової дев`ятнадцятої сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання від 13.04.2023.

Водночас позовна вимога про визнання неповноважним пленарного засідання сесії, на думку суду, не є належним способом захисту прав позивача у спірних правовідносинах, а тому не підлягає задоволенню. До того ж слід врахувати, що на цьому пленарному засіданні прийнято велику кількість рішень, що жодним чином не стосуються прав позивача, зокрема і в оборонній сфері, що є необхідними та невідкладними в умовах воєнного стану.

Таким чином, окрім скасування рішення, судом встановлений юридичний факт, щодо незаконності й неправомірності голосування з використання мобільного застосунку Viber. Своє підтвердження знайшли й інші аргументи представника позивача. Разом з тим, суддя зробив своєрідну «знижку» нашим владникам, оскільки вважає, що на цьому пленарному засіданню прийнято велику кількість рішень, що жодним чином не стосуються прав позивача, зокрема і в оборонній сфері, що є необхідними та невідкладними в умовах воєнного стану. Цілком справедливо.

Простими словами відтепер кожен мешканець Кременчука, права якого порушують ті чи інші рішення міської ради, зокрема і в земельних питаннях, які були прийняті з лютого 2022 року, впевнено можуть звертатися до суду визнаючи їх протиправність та незаконність.

Нагадаємо, що за позовними заявами головного антагоніста нашого мера депутат Богдана Лазоренка, вже відкрито 4 провадження, які стосуються заборони будівництва приватного НПЗ Малецького і Шаповалова.