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Кременчук, Надзвичайні новини

Водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 298

 

Він незаконно наловив майже 160 кг риби

23 листопада під час патрулювання Кам’янського водосховища на Дніпрі поліцейські побачили 37-річного чоловіка, який сітками незаконно виловлював рибу. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

 

— Чоловік з використанням дюралевого човна з навісним двигуном та за допомогою сіток виловив близько 160 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 2 мільйонів гривень. З місця події вилучено човен, 9 сіток загальною довжиною понад 800 метрів та рибу, — говорить Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук Дніпро Кам’янське водосховище браконьєр риба
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