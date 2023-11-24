Водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень

23 листопада під час патрулювання Кам’янського водосховища на Дніпрі поліцейські побачили 37-річного чоловіка, який сітками незаконно виловлював рибу. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.
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