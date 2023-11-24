Водна поліція піймала браконьєра, який сітками натягав риби на 2 мільйони гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 298

23 листопада під час патрулювання Кам’янського водосховища на Дніпрі поліцейські побачили 37-річного чоловіка, який сітками незаконно виловлював рибу. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

— Чоловік з використанням дюралевого човна з навісним двигуном та за допомогою сіток виловив близько 160 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 2 мільйонів гривень. З місця події вилучено човен, 9 сіток загальною довжиною понад 800 метрів та рибу, — говорить Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.