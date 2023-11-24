Смачний бутерброд з перцем — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 148

Бутерброди — одне з найпопулярніших рішень для перекусу. Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська запропонувала простий і смачний варіант із перцем

Складові:

Перець капі — 1 шт.

Часник — 1 голівка

Крем-сир — 70 г

Тунець в олії — 70 г

Лайм — 1 шт

Кінза — 1 пучок

Зелена цибуля

Перець чорний мелений

Сіль

Хліб

Помийте та запечіть перці капі й голівку часнику в розігрітій до 200°С духовці 15-17 хв.

Коли перці охолонуть, зніміть шкірку, зробіть поздовжній надріз та обережно виберіть зернята.

Змішайте крем-сир і тунець в олії у співвідношенні 1:1.

Додайте до суміші рубану кінзу, трохи зеленої цибулі, сік і цедру лайма, сіль, перець. Перемішайте виделкою, в жодному разі не блендеріть.

З хліба зробіть грінки, намастіть їх запеченим часником.

Розкрийте перець і наповніть його намазкою, закрийте та викладіть на грінку.

Подавайте такі перці як холодну закуску — з рожевим вином.