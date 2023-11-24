Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти

Смачний бутерброд з перцем — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 148

 

Бутерброди — одне з найпопулярніших рішень для перекусу. Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська запропонувала простий і смачний варіант із перцем

Складові:

  • Перець капі — 1 шт.
  • Часник — 1 голівка
  • Крем-сир — 70 г
  • Тунець в олії — 70 г
  • Лайм — 1 шт
  • Кінза — 1 пучок
  • Зелена цибуля
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
  • Хліб

Помийте та запечіть перці капі й голівку часнику в розігрітій до 200°С духовці 15-17 хв.

Коли перці охолонуть, зніміть шкірку, зробіть поздовжній надріз та обережно виберіть зернята.

Змішайте крем-сир і тунець в олії у співвідношенні 1:1.

Додайте до суміші рубану кінзу, трохи зеленої цибулі, сік і цедру лайма, сіль, перець. Перемішайте виделкою, в жодному разі не блендеріть.

З хліба зробіть грінки, намастіть їх запеченим часником.

Розкрийте перець і наповніть його намазкою, закрийте та викладіть на грінку.

Подавайте такі перці як холодну закуску — з рожевим вином.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Смачно Для Дому і Сім'ї
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх