Смачний бутерброд з перцем — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Бутерброди — одне з найпопулярніших рішень для перекусу. Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська запропонувала простий і смачний варіант із перцем
Складові:
Помийте та запечіть перці капі й голівку часнику в розігрітій до 200°С духовці 15-17 хв.
Коли перці охолонуть, зніміть шкірку, зробіть поздовжній надріз та обережно виберіть зернята.
Змішайте крем-сир і тунець в олії у співвідношенні 1:1.
Додайте до суміші рубану кінзу, трохи зеленої цибулі, сік і цедру лайма, сіль, перець. Перемішайте виделкою, в жодному разі не блендеріть.
З хліба зробіть грінки, намастіть їх запеченим часником.
Розкрийте перець і наповніть його намазкою, закрийте та викладіть на грінку.
Подавайте такі перці як холодну закуску — з рожевим вином.
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