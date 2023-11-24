У Горішніх Плавнях відкрився кабінет для медично-консультаційного обслуговування ветеранів російсько-української війни

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 186 Партнерський проєкт

Виокремлення такої групи пацієнтів як ветерани особливо важливе, адже вони потребують додаткової уваги і турботи

Вперше в Україні за ініціативи міського голови Горішніх Плавнів у Центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацював новий кабінет, в якому надаватимуть допомогу виключно ветеранам російсько-української війни. За словами міського голови Горішніх Плавнів Дмитра Бикова, ідея створення такого кабінету виникла у співпраці з військовими та представниками ветеранських організацій.

У кабінеті надаватиметься не тільки лікарська допомога тим ветеранам, хто цього потребує — він стане своєрідним консультаційним центром.

— Лікарі-консультанти не тільки допоможуть визначити діагноз та подальший маршрут лікування пацієнта, а й надаватимуть допомогу з комунікації та інших необхідних дій спільно з іншими міськими службами соціального спрямування: це може бути інформація де отримати довідку, якої не вистачає чи пройти необхідне обстеження тощо. Лікарі, що працюють у центрі співпраці з ветеранами, будуть надавати таку інформацію, — додав міський голова.

Очільниця Центру ПМСД Горішніх Плавнів Аліна Ковпак відзначила, що виокремлення такої групи пацієнтів як ветерани особливо важливе, адже вони потребують додаткової уваги і турботи:

«Дуже часто виникають питання, які звичайному лікарю, що працює в умовах постійного потоку пацієнтів, важко вирішити — адже необхідно додатково вивчити усі прохання та побажання військових та ветеранів, ретельно вивчити усі наявні довідки, документи, обстежити стан здоров’я та скарги. Ми це розуміємо, тому коли міський голова звернувся до нас із пропозицією організувати роботу такого кабінету — ми його зробили. Для нас надзвичайно важливо надати всю необхідну інформацію та консультації, які необхідні для оформлення пільг, допомогти розібратися в оформленні великої кількості документів».

Медики, лікар-терапевт та медсестра, які працюватимуть в кабінеті ветеранів війни, мають чималий досвід роботи та добре розбираються у питаннях, з якими звертаються пацієнти. У кабінеті також за попереднім записом буде приймати лікар-психолог, яка з 2014 року надає консультації військовослужбовцям.

Відкриття вузькоспеціалізованого кабінету, в якому буде надаватися допомога виключно ветеранам війни, — це своєрідна вдячність їм та шана від громади, зазначає голова громадської організації «Серця Кіборгів» В’ячеслав Рубель:

«Це дуже гарна ідея, і дуже гарна його реалізація, створено всі умови, необхідні для прийому ветеранів. Я сподіваюся, що хлопцям це буде дуже зручно, адже іноді очікування в загальному потоці пацієнтів, перебування в чергах є досить негативним фактором. А ветеранам треба розуміти, що вони не забуті».

Під час зустрічі з медиками та представниками ветеранів, міський голова Дмитро Биков не виключив, що повноваження та можливості цього кабінету по роботі з ветеранами буде розширено і спектр послуг збільшиться.