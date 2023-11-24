У Горішніх Плавнях відкрився кабінет для медично-консультаційного обслуговування ветеранів російсько-української війни

Виокремлення такої групи пацієнтів як ветерани особливо важливе, адже вони потребують додаткової уваги і турботи
Вперше в Україні за ініціативи міського голови Горішніх Плавнів у Центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацював новий кабінет, в якому надаватимуть допомогу виключно ветеранам російсько-української війни. За словами міського голови Горішніх Плавнів Дмитра Бикова, ідея створення такого кабінету виникла у співпраці з військовими та представниками ветеранських організацій.
У кабінеті надаватиметься не тільки лікарська допомога тим ветеранам, хто цього потребує — він стане своєрідним консультаційним центром.
Очільниця Центру ПМСД Горішніх Плавнів Аліна Ковпак відзначила, що виокремлення такої групи пацієнтів як ветерани особливо важливе, адже вони потребують додаткової уваги і турботи:
Медики, лікар-терапевт та медсестра, які працюватимуть в кабінеті ветеранів війни, мають чималий досвід роботи та добре розбираються у питаннях, з якими звертаються пацієнти. У кабінеті також за попереднім записом буде приймати лікар-психолог, яка з 2014 року надає консультації військовослужбовцям.
Відкриття вузькоспеціалізованого кабінету, в якому буде надаватися допомога виключно ветеранам війни, — це своєрідна вдячність їм та шана від громади, зазначає голова громадської організації «Серця Кіборгів» В’ячеслав Рубель:
Під час зустрічі з медиками та представниками ветеранів, міський голова Дмитро Биков не виключив, що повноваження та можливості цього кабінету по роботі з ветеранами буде розширено і спектр послуг збільшиться.
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