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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з магазину вилучили алкоголю і цигарок на 260 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 304

 

Продукцію без акцизних марок знайшли в одному з магазинів

Під час однієї з планових перевірок працівники податкової служби в одному з магазинів області виявили 4214 пачок цигарок та 1227 пляшок з алкоголем загальним об’ємом 825 літрів, що не мали будь-яких логотипів чи акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

Податківці склали адміністративний протокол та вилучили усю безакцизну продукцію.

Підприємець має сплатити понад 520 тисяч гривень штрафу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: suspilne.media
Теги: Полтавщина податкова алкоголь
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