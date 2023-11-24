На Полтавщині з магазину вилучили алкоголю і цигарок на 260 тисяч гривень

Під час однієї з планових перевірок працівники податкової служби в одному з магазинів області виявили 4214 пачок цигарок та 1227 пляшок з алкоголем загальним об’ємом 825 літрів, що не мали будь-яких логотипів чи акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
Податківці склали адміністративний протокол та вилучили усю безакцизну продукцію.
Підприємець має сплатити понад 520 тисяч гривень штрафу.
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