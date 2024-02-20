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Кременчук, Війна, Відео, Опитування

«Це демотивує», — кременчужани про замовчування ситуації на фронті

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 375

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у містян, чи варто державі говорити про ситуацію на найгарячіших напрямках лінії зіткнення, та про кількість загиблих захисників з нашого боку

Політика замовчування, чи то секретність кількості втрат, а також інформаційна гігієна про реальний стан справ на фронті у російсько-українській війні вважається офіційною позицією керівництва держави та Збройних Сил України. У одному з останніх інтерв'ю для «Еспресо» Ганна Маляр зазначила, що про кількість втрат просять не говорити у самому війську.

«Наші цифри військові просять не говорити, це державна таємниця», — констатувала ексзаступниця міністра оборони України.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян їх думку про інформаційну тишу. Кременчужани у своїх відповідях розділилися, одні переконані, що подібна інформація «Демотивує і так не вмотивоване суспільство». Інші впевнені, що «Реальної картини не приховаєш, і математика втрат досить проста». Вичерпні коментарі кременчужан дивіться в опитуванні.


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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: unian Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук опитування війна
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