Де у Кременчуці 21 лютого не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 20 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Паризька, 22/8-58; вул. Рєпіна, 45/6-86; вул. Чехова, 32/8-54;

вул. Академіка Герасимовича, 39-58;

вул. Лікаря Самойловича, 1-25;

вул. Остапа Вишні, 1Д;

пров. Промисловий, 2,4;

пров. Чигиринський, 27;

вул. Чумацький Шлях, 29-38;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр. Одеський, 2-36;

пров. Дмитра Вишневецького, 1А;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

пров. Івана Приходька, 3-24;

вул. Івана Франка, 4-20;

в ул. Революціонерів, 7-32/1А;

пров. Революціонерів, 3-8;

вул. Республіканська, 2-107;

вул. Виноградна, 56;

вул. Володимира Івасюка, 31-70/78;

вул. Насосна, 37-100;

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художнній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Василя Сліпака, 1-11;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2,3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;

вул. Івана Приходька, 35-73;

вул. Володимира Івасюка, 31А, 54, 5;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;

п р. Михайла Старицького, 3-15;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 12-57;

пров. Яблуневий, 2-14;

пр. Пілотів, 4-49;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;

пр. Лікаря Самойловича, 2-17;

вул. Олександріївська, 41/2;

туп. Самойлівський, 2-6;

вул. Тіниста, 1/5-19;

туп. 2-й Озерний, 2/27-8;

туп. 3-й Озерний, 3-8;

вул. Перекопська, 16-51Б;

пров. Садковський, 25-56;

вул. Бажана, 2, 14, 17;

туп. Бажана, 2-14;

вул. Івана Нагнибіди, 1-64;

вул. Кобзарська, 2-20;

пров. Правди, 1А-19;

вул. Хімічна, 8-83;

пров. Фізкультурний, 1;

вул. Соломії Крушельницької, 19-63;

вул. Княгині Ольги, 10-28;

вул. Молодіжна, 7;

вул. Кооперативна, 1А;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

пр. Луговий, 4, 8, 12;

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Енергетиків, 11-75;

туп. Айвазовського, 1-21;

вул. В. Винниченка, 11/28-78;

вул. Рокитнянська, 1;

вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;

пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Сержанта Мельничука, 1153А, 155/8;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сивашський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;

вул. Ливарна, 1А-10;

пров. Ливарний, 3-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5;

вул. Олександра Печерського, 12/8-60;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2, 47;

вул. Остапа Вишні, 5-13;

вул. Сергія Єфремова, 3-27. З 8.00 до 18.00 пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Довженка, 9-14;

вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6, 26;

просп. Лесі Українки, 1/2.

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