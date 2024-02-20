Де у Кременчуці 21 лютого не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 20 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Паризька, 22/8-58; вул. Рєпіна, 45/6-86; вул. Чехова, 32/8-54;
- вул. Академіка Герасимовича, 39-58;
- вул. Лікаря Самойловича, 1-25;
- вул. Остапа Вишні, 1Д;
- пров. Промисловий, 2,4;
- пров. Чигиринський, 27;
- вул. Чумацький Шлях, 29-38;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр. Одеський, 2-36;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1А;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- вул. Івана Франка, 4-20;
- вул. Революціонерів, 7-32/1А;
- пров. Революціонерів, 3-8;
- вул. Республіканська, 2-107;
- вул. Виноградна, 56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-70/78;
- вул. Насосна, 37-100;
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художнній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Василя Сліпака, 1-11;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2,3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
- вул. Івана Приходька, 35-73;
- вул. Володимира Івасюка, 31А, 54, 5;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
- пр. Михайла Старицького, 3-15;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 12-57;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- пр. Пілотів, 4-49;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;
- пр. Лікаря Самойловича, 2-17;
- вул. Олександріївська, 41/2;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- вул. Тіниста, 1/5-19;
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- вул. Перекопська, 16-51Б;
- пров. Садковський, 25-56;
- вул. Бажана, 2, 14, 17;
- туп. Бажана, 2-14;
- вул. Івана Нагнибіди, 1-64;
- вул. Кобзарська, 2-20;
- пров. Правди, 1А-19;
- вул. Хімічна, 8-83;
- пров. Фізкультурний, 1;
- вул. Соломії Крушельницької, 19-63;
- вул. Княгині Ольги, 10-28;
- вул. Молодіжна, 7;
- вул. Кооперативна, 1А;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108;
- пр. Луговий, 4, 8, 12;
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- туп. Айвазовського, 1-21;
- вул. В. Винниченка, 11/28-78;
- вул. Рокитнянська, 1;
- вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 1153А, 155/8;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сивашський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;
- вул. Ливарна, 1А-10;
- пров. Ливарний, 3-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5;
- вул. Олександра Печерського, 12/8-60;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2, 47;
- вул. Остапа Вишні, 5-13;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27.
З 8.00 до 18.00
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Довженка, 9-14;
- вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6, 26;
- просп. Лесі Українки, 1/2.
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