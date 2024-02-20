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Де у Кременчуці 21 лютого не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 20 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Паризька, 22/8-58; вул. Рєпіна, 45/6-86; вул. Чехова, 32/8-54;
  • вул. Академіка Герасимовича, 39-58;
  • вул. Лікаря Самойловича, 1-25;
  • вул. Остапа Вишні, 1Д;
  • пров. Промисловий, 2,4;
  • пров. Чигиринський, 27;
  • вул. Чумацький Шлях, 29-38;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1А;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. Івана Франка, 4-20;
  • вул. Революціонерів, 7-32/1А;
  • пров. Революціонерів, 3-8;
  • вул. Республіканська, 2-107;
  • вул. Виноградна, 56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-70/78;
  • вул. Насосна, 37-100;
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художнній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • вул. Василя Сліпака, 1-11;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2,3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
  • пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
  • вул. Івана Приходька, 35-73;
  • вул. Володимира Івасюка, 31А, 54, 5;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
  • пр. Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А;
  • пров. Лікаря Самойловича, 3-20А;
  • пр. Лікаря Самойловича, 2-17;
  • вул. Олександріївська, 41/2;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • вул. Тіниста, 1/5-19;
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • вул. Перекопська, 16-51Б;
  • пров. Садковський, 25-56;
  • вул. Бажана, 2, 14, 17;
  • туп. Бажана, 2-14;
  • вул. Івана Нагнибіди, 1-64;
  • вул. Кобзарська, 2-20;
  • пров. Правди, 1А-19;
  • вул. Хімічна, 8-83;
  • пров. Фізкультурний, 1;
  • вул. Соломії Крушельницької, 19-63;
  • вул. Княгині Ольги, 10-28;
  • вул. Молодіжна, 7;
  • вул. Кооперативна, 1А;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • вул. Раїси Кириченко, 101-108;
  • пр. Луговий, 4, 8, 12;
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • туп. Айвазовського, 1-21;
  • вул. В. Винниченка, 11/28-78;
  • вул. Рокитнянська, 1;
  • вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • вул. Сержанта Мельничука, 1153А, 155/8;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • пров. Сивашський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;
  • вул. Ливарна, 1А-10;
  • пров. Ливарний, 3-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3, 4, 5;
  • вул. Олександра Печерського, 12/8-60;
  • вул. Академіка Герасимовича, 43/2, 47;
  • вул. Остапа Вишні, 5-13;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-27.

З 8.00 до 18.00

  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Довженка, 9-14;
  • вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6, 26;
  • просп. Лесі Українки, 1/2.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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