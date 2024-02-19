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Кременчук, Допомога військовим

Бійцям 21 омбр, які тримають оборону на фронті, терміново потрібні причепи – збір коштів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1

 

На перший причіп зібрали поки лише 4 з потрібних 21 тисячі гривень

Кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.

За цей час його команді вдалося виготовити й передати на фронт 132 причепи, з яких близько 80-90 — відреставровані, а 40-50 — нових, виготовлених самотужки. Про це Сергій Каптан розповів «Кременчуцькому Телеграфу» у п’ятницю, 16 лютого.

А вчора він на своїй сторінці у Фейсбук опублікував терміновий заклик про допомогу бійцям 21 окремої механізованої бригади, які тримають оборону на фронті. У ньому написав, що збирає кошти на виготовлення причепу для 21 ОМБР. Потрібно 21000 грн, а зібрано поки лише 4050 грн.

— Будь ласка — долучайтеся! Хлопці чекають. Він хлопцям дуже потрібний для перевезення боєкомплекту та пального. Буду дуже вдячний за кожну гривню. Слава Україні! — закликав Сергій Каптан.

Він також оприлюднив на своїй сторінці звернення захисників України.

— Ми — окремий підрозділ 21 ОМБр, потребуємо вашої допомоги у виготовленні причепів для нашої техніки. Заздалегідь вдячні вам. Слава Україні, — говорить представник військового підрозділу, звертаючись до кременчужан.

Приєднатися до збору можна тут:

https://send.monobank.ua/jar/3FyttNXJX

Картка банки МоноБанк:

5375 4112 1177 8993

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим причіп збір коштів
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