Бійцям 21 омбр, які тримають оборону на фронті, терміново потрібні причепи – збір коштів

Кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.
За цей час його команді вдалося виготовити й передати на фронт 132 причепи, з яких близько 80-90 — відреставровані, а 40-50 — нових, виготовлених самотужки. Про це Сергій Каптан розповів «Кременчуцькому Телеграфу» у п’ятницю, 16 лютого.
А вчора він на своїй сторінці у Фейсбук опублікував терміновий заклик про допомогу бійцям 21 окремої механізованої бригади, які тримають оборону на фронті. У ньому написав, що збирає кошти на виготовлення причепу для 21 ОМБР. Потрібно 21000 грн, а зібрано поки лише 4050 грн.
Він також оприлюднив на своїй сторінці звернення захисників України.
Приєднатися до збору можна тут:
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.