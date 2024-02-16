«Кременчукгаз» допомагає фонду «Спільно пліч-о-пліч» у виготовленні причепів для військових

Кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду Сергій Каптан вручив подяку керівнику підприємства Богдану Оксененко
Благодійний фонд «Спільно пліч-о-пліч», який створив кременчуцький волонтер Сергій Каптан, з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.
Волонтерам допомагають деякі кременчуцькі підприємства, підприємці та звичайні люди.
Сьогодні, 16 лютого, Сергій Каптан заїхав до голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдана Оксененка, щоб вручити йому подяку від благодійного фонду за постійну допомогу, яку надає підприємство.
У відповідь Богдан Оксененко зазначив, що «у нас спільна мета» і підприємство намагається в міру своїх можливостей співпрацювати з волонтерами для допомоги військовим.
Богдан Оксененко повідомив, що «Кременчукгаз» співпрацює з багатьма волонтерами, подякував їм та разом з Сергієм Каптаном вони наголосили, що тільки разом, пліч-о-пліч можна відбитися від росіян.
Сергій Каптан розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що він разом з його командою вже два роки плідно співпрацює з ПрАТ «Кременчукгаз».
Він розповів, що для військових вже виготовили та передали 132 причепи. З них близько 80-90 — відреставровані, а 40-50 — нові причепи, виготовлені самотужки.
Відповідаючи на питання щодо настроїв серед волонтерів, він зазначив, що «нам своє робити».
Він також розповів, що співпраця з великими підприємствами у БФ «Спільно пліч-о-пліч» не склалася, за виключенням ПрАТ «Кременчукгаз».
Перерахувати кошти юридичним особам для виготовлення причепів та буржуйок можна на рахунки Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»
Найменування отримувача: БО БФ «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»
Код отримувача: 45198928
Рахунок отримувача: UA753052990000026003021215465
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
На сторінці Сергія Каптана у Фейсбуці можна знайти звіти з надходження та витрачання коштів.
Контактні телефони Сергія Каптана — 0503054555, 0678780505
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