«Кременчукгаз» допомагає фонду «Спільно пліч-о-пліч» у виготовленні причепів для військових

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 205

Благодійний фонд «Спільно пліч-о-пліч», який створив кременчуцький волонтер Сергій Каптан, з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.

Волонтерам допомагають деякі кременчуцькі підприємства, підприємці та звичайні люди.

Сьогодні, 16 лютого, Сергій Каптан заїхав до голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдана Оксененка, щоб вручити йому подяку від благодійного фонду за постійну допомогу, яку надає підприємство.

— Благодійний фонд «Спільно пліч-о-пліч» хоче подякувати ПрАТ «Кременчукгаз» і особисто Богдану Оксененко за те, що постійно надають нам допомогу фінансами та матеріалами, щоб ми могли виготовити більше причепів та буржуйок для військових, — сказав Сергій Каптан.

У відповідь Богдан Оксененко зазначив, що «у нас спільна мета» і підприємство намагається в міру своїх можливостей співпрацювати з волонтерами для допомоги військовим.

— Дякуємо вам за те, що ви працюєте вже 2 роки, ентузіазм у вас не закінчився і ви тільки набираєте оберти… Попри важкий час для нашого підприємства, ми повинні допомагати усім, чим можемо, тим, хто зараз «на нулі», — заявив він.

Богдан Оксененко повідомив, що «Кременчукгаз» співпрацює з багатьма волонтерами, подякував їм та разом з Сергієм Каптаном вони наголосили, що тільки разом, пліч-о-пліч можна відбитися від росіян.

— Економічна ситуація важка, підприємство працює неритмічно. І від споживачів та їх своєчасної сплати за послугу розподілу газу залежить те, як «Кременчукгаз» зможе допомагати волонтерам, — пояснив він.

Сергій Каптан розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що він разом з його командою вже два роки плідно співпрацює з ПрАТ «Кременчукгаз».

— На початку, коли нам передавали старі причепи, то підприємство допомагало їх ремонтувати. А зараз, коли старі причепи вже закінчуються, і ми виготовляємо нові, то підприємство допомагає нам сплатою за метал та розхідники, — зазначив волонтер.

Він розповів, що для військових вже виготовили та передали 132 причепи. З них близько 80-90 — відреставровані, а 40-50 — нові причепи, виготовлені самотужки.

— Ми продовжуємо виготовляти й окопні буржуйки, хоча попит на них цього року зменшився у порівнянні з минулим. Причина — буржуйки виготовляють й інші волонтери, а до того в багатьох військових підрозділах їх вдалося зберегли з минулої зими, — додав Сергій Каптан.

Відповідаючи на питання щодо настроїв серед волонтерів, він зазначив, що «нам своє робити».

— Заходиш у соцмережі — все дуже важко. Спілкуєшся з військовими — вони націлені на перемогу, тому не звертають на це уваги. Усім рекомендую жити реальним життям, менше гейтів в соцмережах… Пригадую слова одного психолога щодо того, як вижити у тяжкі часи, та хто ламається. Першими зламалися ті, які думали що скоро все закінчиться. Другими — ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться. І вистояли тільки ті, хто займався своїми справами. Тому рекомендую усім займатися конкретними справами, — заявив Сергій Каптан.

Він також розповів, що співпраця з великими підприємствами у БФ «Спільно пліч-о-пліч» не склалася, за виключенням ПрАТ «Кременчукгаз».

— Нам допомагають переважно малі підприємства, бізнесмени, а донатять більше звичайні люди. Насправді багато людей хочуть допомагати, але не знають, як це можна зробити. Є певна недовіра. Тому кожен може вибрати певного волонтера, якому довіряє, і справу якого він бачив, — порекомендував Сергій Каптан.

Перерахувати кошти юридичним особам для виготовлення причепів та буржуйок можна на рахунки Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»

Найменування отримувача: БО БФ «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»

Код отримувача: 45198928

Рахунок отримувача: UA753052990000026003021215465

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

На сторінці Сергія Каптана у Фейсбуці можна знайти звіти з надходження та витрачання коштів.

Контактні телефони Сергія Каптана — 0503054555, 0678780505