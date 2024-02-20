Корпоративний фільм українського режисера про незламність під час війни отримав визнання на міжнародній арені

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«Півзахисник на зелених полях під час війни» став найбільш визнаним серед корпоративних фільмів Ferrexpo, які висвітлюють підтримку компанією спорту в Україні

Короткометражний документальний фільм «Півзахисник на зелених полях під час війни», створений режисером Максимом Чужею, здобув одразу декілька нагород та відзнак на міжнародних фестивалях. Цей фільм розповідає про незламність українців через приклад одного з футболістів ФК «Ворскла», що підтримується компанією Ferrexpo. Він висвітлює боротьбу за свободу на всіх фронтах.

Фільм розпочав свою професійну кіноподорож світом і був включений до програми наступних міжнародних фестивалів:

New York Istanbul Short Film Festival у Нью-Йорку

Iconic Images Film Festival у Вільнюсі

Ealing Film Festival у Лондоні

Ukrainian Dream Film Festival у Одесі

Golden Bridge İstanbul Short Film Festival в Стамбулі

Onyko Films Awards у Таллінні/Одесі (з визнанням як кращий короткометражний документальний фільм)

Athens International Monthly Art Film Festival у Афінах (з почесною відзнакою).

Щобільше, у 2024 році, на Chambal International Film Festival у Мумбаї фільм отримав особливе визнання — «Найкращий короткий документальний фільм», що стало третьою відзнакою в низці нагород. «Півзахисник на зелених полях під час війни» став найбільш визнаним серед корпоративних фільмів Ferrexpo, які висвітлюють підтримку компанією спорту в Україні.

«Цей фільм не лише розповідає історію мужності та відданості, але і є важливим елементом у світі сучасних глобальних подій, спонукаючи глядачів до роздумів про сутність і цінність свободи та справедливості. Важко переоцінити важливість поширення світом правди про Україну та боротьбу за свободу на всіх фронтах», — відзначив Максим Чужа, режисер фільму.

У компанії Ferrexpo повідомили, що завжди надавали велике значення підтримці спорту.

«Навіть у найважчі часи, такі як період війни, ми продовжуємо активно підтримувати спортсменів. Це не лише наш обов’язок перед спільнотою, але й спосіб підтримати міцність та єдність нашого народу. Кожен рік ми вкладаємо кошти у спортивні ініціативи як у містах і селах, де розташовані наші гірничо-збагачувальні комбінати, так і загалом в Україні», — додали в компанії.