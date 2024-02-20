Корпоративний фільм українського режисера про незламність під час війни отримав визнання на міжнародній арені

«Півзахисник на зелених полях під час війни» став найбільш визнаним серед корпоративних фільмів Ferrexpo, які висвітлюють підтримку компанією спорту в Україні
Короткометражний документальний фільм «Півзахисник на зелених полях під час війни», створений режисером Максимом Чужею, здобув одразу декілька нагород та відзнак на міжнародних фестивалях. Цей фільм розповідає про незламність українців через приклад одного з футболістів ФК «Ворскла», що підтримується компанією Ferrexpo. Він висвітлює боротьбу за свободу на всіх фронтах.
Фільм розпочав свою професійну кіноподорож світом і був включений до програми наступних міжнародних фестивалів:
Щобільше, у 2024 році, на Chambal International Film Festival у Мумбаї фільм отримав особливе визнання — «Найкращий короткий документальний фільм», що стало третьою відзнакою в низці нагород. «Півзахисник на зелених полях під час війни» став найбільш визнаним серед корпоративних фільмів Ferrexpo, які висвітлюють підтримку компанією спорту в Україні.
У компанії Ferrexpo повідомили, що завжди надавали велике значення підтримці спорту.
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