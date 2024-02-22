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Кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція не хоче шукати його вкрадений телефон

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 732

 

За хибний виклик отримав 2 роки іспитового строку

Кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція «не хоче шукати його вкрадений телефон». Вирок йому виніс 12 лютого Автозаводський районний суд Кременчука.

У матеріалах справи йдеться, що 18 грудня 2021 року о 2.18 чоловік подзвонив до поліції та повідомив, що хоче підірвати Крюківський міст через Дніпро.

Під час судового засідання обвинувачений вину не визнав та розповів, що 17 грудня 2021 року у нього вкрали телефон. Щодо крадіжки телефону він вночі декілька разів викликав працівників поліції, але вони не приїжджали. Тоді він зателефонував на лінію 102 та повідомив про підготовку вибуху. Дзвонив з телефону дружини, який пізніше вилучили правоохоронці. Також обвинувачений сказав, що його заяву про крадіжку телефону досі не прийняли. Чоловік пояснив, що своїм повідомленням про мінування мосту намагався змусити поліціянтів відреагувати на крадіжку телефону. Та додав, що не визнає провину, оскільки насправді наміру мінувати міст не мав.

Також суддя допитав трьох свідків — працівників поліції. Один з них розповів, що 17 грудня 2021 року знаходився на чергуванні, коли від обвинуваченого надійшов виклик на лінію 102. Той розповів, що після проїзду в таксі виявив зникнення телефону. За словами правоохоронця, на виклик виїхала слідчо-оперативна група, опитала чоловіка та поїхала у своїх справах. Тоді кременчужанин почав телефонувати на лінію 102 щодо того, чому його телефон не знайшли. А потім пригрозив: якщо йому не допоможуть знайти телефон, він підірве міст.

Інші двоє поліціянтів, які виїжджали на виклик, повідомили, що кременчужанин був у стані сильного алкогольного сп'яніння (запах алкоголю, нестійка хода, порушення координації). «Підривник» сказав їм, що є громадянином Росії та сепаратистом, має намір підірвати Крюківський міст за допомогою 15 кг тротилу. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Судово-психіатрична експертиза виявила в обвинуваченого ознаки хворобливого стану психіки, а саме розладу особистості та поведінки органічного походження.

Суд визнав кременчужанина винним у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України та призначив йому 4 роки позбавлення волі. Потім покарання замінили на 2 роки іспитового строку. Вирок може бути оскаржений.

«Підривнику» зарахували в строк відбування покарання той час, коли він перебував під вартою з 18 по 20 грудня 2021 року включно.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: хибний виклик Крюківський міст суд вирок суду вирок телефон крадіжка
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