Вночі п'яний кременчужанин «підірвав» Крюківський міст

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 841

Учора, 18 грудня, близько 4.00, на лінію «102» зателефонував невідомий і повідомив про намір підірвати Крюківський міст у Кременчуці. На виклик про загрозу безпеці громадян негайно відреагували працівники слідчо-оперативної групи та оперативники Кременчуцького райуправління поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, погроза вибуху не підтвердилася. Однак дії «автора» дзвінка, яким виявився 38-річний кременчужанин, отримали відповідну правову оцінку.

- Протягом години ми встановили місце перебування особи, яка телефонувала за номером 102. За місцем її проживання були проведені першочергові слідчі дії, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, та вилучений мобільний телефон, з якого до поліції надійшов дзвінок про замінування. Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні правопорушення. На момент прибуття поліцейських, він перебував у стані сп’яніння. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, - повідомив Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.