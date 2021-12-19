Депутати Кременчуччини створили комісію з дослідження спортмайданчиків

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16 грудня депутати Кременчуцької районної ради створили тимчасову контрольну комісію щодо спортивних майданчиків. Депутати створили комісію для вивчення питання щодо виконання «Обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки» в межах Кременчуцького району. Комісію створили враховуючи звернення голови постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму Олександра Алексюка.

Тимчасова контрольна комісії протягом 9 місяців має подати на розгляд Кременчуцької районної ради звіт та пропозиції за результатами

своєї роботи. У випадку виявлення фактів порушення законодавства України – інформувати правоохоронців.

Персональний склад членів тимчасової контрольної комісії:

Іван Іпатенко - голова тимчасової комісії

Олег Шаповал - член тимчасової комісії

Олександр Климовських - член тимчасової комісії

Яна Кульчинська - член тимчасової комісії

Олег Бельський - член тимчасової комісії

Євген Тарануха - член тимчасової комісії

Нагадаємо, що заступник мера Кременчука та депутат Полтавської облради Дмитро Кравченко на сесії Полтавської обласної ради додав, щодо спортивних майданчиків. Він звернув увагу, що на облаштування майданчиків після перерозподілу бюджетних асигнувань Полтавщина отримала 6,6 млн грн. Кошторисна вартість одного майданчика склала 2 млн грн. За кошти обласного бюджету закупили матеріали вартістю 598 000 грн

- Це не 50 на 50. 25% дала область у вигляді біг-бегів та гумової крихти. Наша проблема, що кошти не були передбачені міським бюджетом, - зазначив на сесії Дмитро Кравченко.

Дмитро Кравченко додав, що область надала кошти три майданчики у школах 6, 12, 26. Щодо відсутності волейбольних стійок, які побачила комісія, то Кравченко зауважив, що вони зберігаються у школах, де розташовані майданчики.

Кравченко у своєму виступі вимагав, щоб висновки комісії вважали необгрунтованими та такими, що не можуть рекомендувати Полтавській обласній раді припинити співфінансування спортивних майданчиків у Кременчуці з обласного бюджету.