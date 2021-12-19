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Нацгвардійці Кременчука отримали нові спецавтомобілі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 454

 

Автомобілі побудовані на шасі Ford Transit з урахуванням досвіду та потреб військових частин

Кременчуцькі нацгвардійці отримали нові спеціальні автомобілі. Десять мікроавтобусів, ключі від яких водіям днями вручили у Києві, вже надійшли до гвардійських військових частин у Кривому Розі, Полтаві і Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.

Спеціалізовані автобуси виготовлені на замовлення Національної гвардії. Вони побудовані на шасі Ford Transit з урахуванням досвіду та потреб військових частин, що несуть службу з охорони громадського порядку.

- Вдосконалені мікроавтобуси, що надійшли до нашої частини, дозволять оперативніше виконувати завдання за призначенням не лише у місті, але й за межами пункту постійної дислокації, - відзначив командир патрульної роти на автомобілях військової частни 3011 Владислав Гоморов.

Заступник начальника Центрального територіального управління з озброєння – начальник технічної частини полковник Юрій Педько підкреслив:

- Ці зручні і сучасні спецавтомобілі - вимога сьогодення. Із сучасною технікою значно зростає оперативність військових підрозділів. Високий комфорт для особового складу, надійність і облаштованість автомобілів - це запорука вчасного, точного і якісного виконання поставлених завдань гвардійцями.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія
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