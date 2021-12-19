У Полтаві на з'їзді однієї з партій у натовпі розпилили перцевий балончик

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Виникла штовханина між представниками партії та місцевими мешканцями, які проводили акцію проти цього заходу

18 грудня, близько 12.00, до поліції надійшли кілька повідомлень від місцевих мешканців про порушення громадського порядку біля Галереї мистецтв, де відбувається з'їзд представників однієї з політичних партій.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Як повідомили у пресслужбі поліції, під час проведення з'їзду виникла штовханина між представниками партії та місцевими мешканцями, які проводили акцію проти цього заходу. Під час штовханини був використаний газовий балончик.

Інформація про постраждалих до поліції не надходила.

Подію зареєстровали. Встановлюються всі обставини для надання їй правової оцінки.