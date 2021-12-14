Поради кременчужанам: що робити, якщо вас запшикали перцевим балончиком

Про те, які бувають види балончиків та як допомогти постраждалій людині, розповіли фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків
В Україні почастішали випадки розпилення балончиків у навчальних закладах, через що потерпали учні. Про те, які бувають види балончиків та як допомогти постраждалій людині, розповіли фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків.
Особливість застосування цього засобу самозахисту полягає в ураженні та сильному подразненні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів.
Такі балончики бувають двох видів:
Під час потрапляння речовини на ділянки тіла людини виникають різні наслідки:
Під час розпилення балончика у приміщенні постраждати може значна кількість людей, тому треба одразу відчинити усі вікна та залишити кімнату.
Що робити, якщо вміст балончика потрапив на обличчя та в очі:
Алгоритм допомоги потерпілому:
Це лише перша допомога. Водночас важливо звернутися до лікарів, зокрема до офтальмолога, щоб уникнути проблем зі здоров’ям надалі.
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