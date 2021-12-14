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Поради кременчужанам: що робити, якщо вас запшикали перцевим балончиком

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 546

 

Про те, які бувають види балончиків та як допомогти постраждалій людині, розповіли фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків

В Україні почастішали випадки розпилення балончиків у навчальних закладах, через що потерпали учні. Про те, які бувають види балончиків та як допомогти постраждалій людині, розповіли фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків.

Особливість застосування цього засобу самозахисту полягає в ураженні та сильному подразненні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів.

Такі балончики бувають двох видів:

  • аерозольні – випускають густу та широку хмару ірританта, застосовувати варто з близької відстані;
  • струменеві – під час натискання виходить потужний струмінь, який може вразити агресора на більшій відстані.

Під час потрапляння речовини на ділянки тіла людини виникають різні наслідки:

  • легені – виникає набряк, під час значної алергічної реакції людина може просто задихнутися;
  • очі – пряме потрапляння може призвести до опіку, сильного печіння, рясного сльозовиділення, блефароспазму;
  • ніс та рот – кашель, чхання, нежить, ускладнене дихання.

Під час розпилення балончика у приміщенні постраждати може значна кількість людей, тому треба одразу відчинити усі вікна та залишити кімнату.

Що робити, якщо вміст балончика потрапив на обличчя та в очі:

  • треба притулитися до стіни або сісти, це вбереже від падіння та травмування;
  • протерти обличчя сухою серветкою, щоб видалити рештки речовини, дуже терти не треба;
  • промити частини тіла водою, краще теплою;
    якщо балончик був перцевим, промивати обличчя треба молоком;
  • за необхідності полегшити больові симптоми за допомогою знеболювальних.

Алгоритм допомоги потерпілому:

  • витерти рештки речовини з обличчя, не розтирати її ще більше та дуже не терти;
  • використати воду чи молоко для промивання очей, не треба їх насильно розплющувати.

Це лише перша допомога. Водночас важливо звернутися до лікарів, зокрема до офтальмолога, щоб уникнути проблем зі здоров’ям надалі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: допомога балончик розпилення
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