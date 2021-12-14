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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині стане на два пам'ятники чорнобильцям більше

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 210

 

Їх відкриють у селах Красна Лука та Великі Кринки

На Полтавщині стане на два пам'ятники чорнобильцям більше. Про це повідомляє Полтавська ОДА.

14 грудня, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у селі Красна Лука Миргородського району відкриють пам’ятник чорнобильцям, побудований з ініціативи мецената, чорнобильця, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Володимира Нікітенка.

У селі Великі Кринки Глобинської ТГ планується відкриття пам’ятника чорнобильцям, встановленого з ініціативи і за особистої участі ліквідатора аварії на ЧАЕС Павла Малецького.

У Хорошківській та Калайдинській сільрадах Лубенського району з ініціативи чорнобильців та місцевого керівництва пам’ятники чорнобильцям відкрили 26 квітня 2021 року. Таким чином, загальна кількість пам’ятників героям-чорнобильцям в Полтавській області збільшилася до 50.

Також до 14 грудня з ініціативи чорнобильців Полтави планується видання книги «Солдати Чорнобиля», де буде вміщено спогади учасників цих трагічних подій.

У Лубнах на Зажур-горі в пам'ять про ліквідаторів ЧАЕС висадили дубовий гай
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: пам’ятник чорнобильці
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