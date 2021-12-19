У селі Гадяцької громади з назви вулиці прибрали ім’я «кримнашистки» Терешкової

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У селі Рудиків Миргородського району перейменовано топонім, що містив символіку комуністичного тоталітарного режиму. Перейменували вулицю на честь радянської космонавтки Валентини Терешкової - депутатки Верховної Ради СРСР VII-XI скликань, у 1971- 1990 роках - члена ЦК КПРС, у 1974-1989 роках - депутатки і членкині Президії Верховної Ради СРСР. Перейменування відбулося за ініціативи ГО «Світанок» та Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Про це повідомляє пресслужба Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського Інституту національної пам’яті.

У рішенні сесії Гадяцької міської ради «Про перейменування вулиці Терешкової в селі Рудиків Гадяцької міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області» за № 728 говориться: «На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись ст. ст. 25, 26, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи результати громадських обговорень та рекомендації комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, площ на території Гадяцької міської територіальної громади, створеної рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 20 травня 2021 року № 281 «Про Затвердження Положення та створення комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, площ на території Гадяцької міської територіальної громади», міська рада вирішила: перейменувати вулицю Терешкової в селі Рудиків Гадяцької міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області, що бере свій початок від дороги місцевого значення та розташована між вулицями Шкільна і Сонячна, на вулицю Лісова».

- Рішення щодо села Рудиків Гадяцької громади ухвалено після звернень активістів громадянської ініціативи «Декомунізація. Україна» та співробітників УІНП на Гарячу урядову лінію Кабміну. Водночас, не заплющуємо очі на інші проблеми, що стосуються цієї ж громади: досі у славному козацькому місті, гетьманській столиці Гадячі, всупереч декомунізаційному законодавству ще зберігається вулиця, названа іменем депутатки Державної думи РФ Валентини Терешкової, яка голосувала за підтримку агресії Росії проти нашої держави і окупацію українського Криму. Гадяч лишається єдиним містом в Україні (за винятком окупованих Криму і ОРДЛО), де не відбулася декомунізація топоніміки. У Гадячі під дію декомунізаційного закону підпадає понад 30 (!) топонімів, - прокоментував регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар. Він розтлумачив, що перейменування топонімів, назви яких містять символіку комунорежиму, є обов’язком, а ї не правом органів місцевого самоврядування, і відповідна норма статті 7 вказаного закону не передбачає винятків щодо можливості не перейменування такого об’єкту топоніміки. «Предметом громадського обговорення може бути виключно пропозиція нової назви, а не обговорення «доцільності» її перейменування», - повідомили у Полтавському офісі Північно-східного відділу УІНП.

Довідково: Цьогоріч на Полтавщині вулиці Терешкової перейменовано у селах Кишеньки (на Горіхову) та Калинівка (на Вишневу). Відповідно до підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» до символіки комуністичного тоталітарного режиму віднесено назви вулиць, у яких використані імена осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Тож назви вулиць Терешкової підлягають обов’язковому перейменуванню.