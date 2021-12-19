У селі Гадяцької громади з назви вулиці прибрали ім’я «кримнашистки» Терешкової

Цьогоріч на Полтавщині вулиці Терешкової перейменували у селах Кишеньки (на Горіхову) та Калинівка (на Вишневу)
У селі Рудиків Миргородського району перейменовано топонім, що містив символіку комуністичного тоталітарного режиму. Перейменували вулицю на честь радянської космонавтки Валентини Терешкової - депутатки Верховної Ради СРСР VII-XI скликань, у 1971- 1990 роках - члена ЦК КПРС, у 1974-1989 роках - депутатки і членкині Президії Верховної Ради СРСР. Перейменування відбулося за ініціативи ГО «Світанок» та Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Про це повідомляє пресслужба Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського Інституту національної пам’яті.
У рішенні сесії Гадяцької міської ради «Про перейменування вулиці Терешкової в селі Рудиків Гадяцької міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області» за № 728 говориться: «На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись ст. ст. 25, 26, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи результати громадських обговорень та рекомендації комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, площ на території Гадяцької міської територіальної громади, створеної рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 20 травня 2021 року № 281 «Про Затвердження Положення та створення комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, площ на території Гадяцької міської територіальної громади», міська рада вирішила: перейменувати вулицю Терешкової в селі Рудиків Гадяцької міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області, що бере свій початок від дороги місцевого значення та розташована між вулицями Шкільна і Сонячна, на вулицю Лісова».
Довідково: Цьогоріч на Полтавщині вулиці Терешкової перейменовано у селах Кишеньки (на Горіхову) та Калинівка (на Вишневу). Відповідно до підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» до символіки комуністичного тоталітарного режиму віднесено назви вулиць, у яких використані імена осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Тож назви вулиць Терешкової підлягають обов’язковому перейменуванню.