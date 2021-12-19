Рівень води в Кременчуцькому водосховищі впав до мінімуму за 17 років: в чому причина

Нині рівень води в найбільшому дніпровському водосховищі в Україні – Кременчуцькому – нижчий на 40 сантиметрів, ніж торік. Причини дві – зміни в кліматі та ситуація в енергетиці. Про це розповів керівник Черкаського міського рибоохоронного патруля Віктор Іванько.
Рівень води, додав він, обраховують за спеціальною системою – від середнього рівня Балтійського моря. Цифри записують до журналу з 2004 року. І відтоді це найнижчі показники:
Начальник регіонального офісу водних ресурсів Черкащини Микола Шведенко зауважив, що рішення щодо рівня води в Дніпрі ухвалює Міжвідомча комісія. Це підтвердив і керівник Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ Олександр Бовсуновський.
На сайті Держагентства водних ресурсів опублікували рішення Міжвідомчої комісії. Там зазначено, що «дефіцит потужностей в ОЕС компенсується гідроелектростанціями», тому «Кременчуцьке водосховище спрацьоване на 35 см».
За словами еколога Олександра Спрягайла, такі коливання несуть шкоду: це може призвести до загибелі водних мешканців, що водяться на мілинах.