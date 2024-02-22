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Кременчук, Амстор

«Найстрашніше — розуміти, що 28 фрагментів перед тобою — це все одна людина», — криміналіст про документування удару по «Амстору»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1

 

Чоловік назвав роботу у Кременчуці найважчою за свою кар'єру

Начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління поліції в Луганській області, підполковник поліції Юрій Іванін розповів колегам з відділу комунікації про власний досвід роботи криміналіста, про важливість вилучення ДНК-слідів задля ідентифікації та притягнення до відповідальності російських військових.

З деокупацією Київської та Харківської областей Юрій Іванін почав працювати над документуванням воєнних злочинів на звільнених територіях у складі пересувних криміналістичних лабораторій. Обстеження пошкоджених унаслідок артилерійських та авіаційних обстрілів будівель та споруд, місць проживання та дислокації російських військових, збір ДНК-матеріалів, ексгумація тіл — робота криміналіста в умовах воєнного стану.

Найважчим, що поліцейському довелося пережити під час роботи, він назвав досвід у Кременчуці, де російська ракета влучила в торгово-розважальний комплекс, в результаті чого загинули 23 людини

— Це не схоже на досвід моєї роботи в інших областях. Тут тіла людей стали фрагментами й наша задача стояла в тому, щоб зібрати їх, ідентифікувати хто це був. Знаєте, що найстрашніше? Розуміти, що 28 фрагментів, які знаходяться перед тобою — це все одна людина… Людина, яку вбили росіяни, — розповів криміналіст.

Нагадаємо, що нещодавно заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів, що поліція на місці влучання відбирала ДНК, тому що було дуже багато невпізнаних частин тіл, які змішались із залишками товарів із м'ясного відділу супермаркету.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Амстор ракетний обстріл
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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