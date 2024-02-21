Російські безпілотники вчергове атакували Миргородщину

Вчора, 23:35 Переглядів: 119

Попередньо, по ним спрацювала протиповітряна оборона

Ввечері 21 лютого росіяни атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Близько 22.30 звуки вибухів чули на Миргородщині.

— За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, руйнувань також, — написав Пронін.

Повітряна тривога в області тривала з 20.55 до 22.50.

О 21.32, 21.53 та 22.15 Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.

Нагадаємо, що в ніч на 21 лютого у небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 13 дронів.