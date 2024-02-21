Уночі над Полтавщиною збили ракету

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 805

Цієї ночі у небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Окрім цього, над Україною сили ППО збили 13 із 19 ворожих дронів.