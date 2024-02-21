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Уночі над Полтавщиною збили ракету

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 805

 

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*фото ілюстративне

Цієї ночі у небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Окрім цього, над Україною сили ППО збили 13 із 19 ворожих дронів.

Нагадаємо, минулої ночі армія РФ запустила безпілотники по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, на місці спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучали 18 машин Державної служби надзвичайних ситуацій та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина ракета ППО
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